元フィギュアスケート選手で、テレビのバラエティ番組などでも活躍する安藤美姫が、2月26日放送の『ひるおび』（TBS系）に出演。ミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケートペア競技で、日本勢初の金メダルを獲得した、三浦璃来（りく）と木原龍一の「りくりゅうペア」についてコメントし、話題を集めている。

「りくりゅうペアは共同生活を送っていると伝えられており、そのため、2人の関係性について『交際しているのでは』などと噂されている現状があります。これを受け、安藤さんは『彼ら、彼女らだけの問題で、外部が気にすることでもない』とし『あまり、そっちばかりフォーカスしてほしくない』と意見を述べました」（スポーツ紙記者）

スタジオには、木原選手と最初にペアを組んだ、元フィギュアスケート選手で解説者の高橋成美も出演していた。安藤は「彼が高橋選手に出会わなければ、この道は開かれていない」と功績を称え、高橋が涙を流す場面も見られた。

安藤としては、同じフィギュアスケートのトップを経験した立場からコメントした形だが、Xではさまざまな声が並んだ。

《安藤美姫もいろいろあったからな》

《この人なんでこんな偉そうなの?》

《彼女もメディアに潰された的な心証あるんやろな》

こうした声が聞かれる理由を、前出のスポーツ紙記者が解説する。

「安藤さんは現役時代、マスコミの注目の的となっていました。2013年4月には女児を出産し、その事実を同年7月の『報道ステーション』（テレビ朝日系）のインタビューで公表しましたが、父親の名前が明かされなかったため、相手を詮索する流れが巻き起こりました」

2024年7月、「週刊文春」ではスキャンダルも報じられている。

「当時、36歳だった安藤さんと、コーチとして教えていた16歳の少年との“手つなぎデート”姿などがキャッチされたのです。安藤さんは、少年側から求められる形で専属コーチを務めていました。報道を受け、安藤さんは恋愛関係は否定したものの、その後にイベント出演が中止となったほか、教え子との関係は解消に至ったと伝えられています。安藤さんとしては、こうした紆余曲折を経験しているため、りくりゅうペアのことも『そっとしておいてほしい』といった思いを人一倍、抱いているのでしょう」（同前）

つねに注目の的であった気持ちは、誰よりもわかるに違いない。