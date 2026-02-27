この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「もっと早く出会いたかった」乾貴士が絶賛！関節の“癒着”を剥がして本来の動きを取り戻す驚きの変化

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「つのだ式関節整体 角田紀臣」が、「【悲鳴連発】肩甲骨が痛い原因は癒着だった!?乾貴士も施術後の変化に驚愕」と題した動画を公開しました。この動画では、プロサッカー選手の乾貴士をゲストに迎え、関節の可動域を広げ、パフォーマンス向上や不調改善を目指す「つのだ式」の施術を行う様子を紹介しています。



動画の前半では、背中の「胸椎」と腰の回旋に焦点を当てた施術が行われました。角田紀臣氏は、「背中の関節の振りをパワーアップするためには、ここの関節が動かなければいけません」と説明。腸骨稜周辺に残る癒着が骨盤の回旋を邪魔しているとし、呼吸に合わせてゆっくりと関節を動かしていきます。



続いて、肩甲骨周りのケアへ移ります。角田氏は「肩甲骨というのは関節なんです」と語り、肋骨（胸郭）と連動する「肩甲胸郭関節」の可動性が重要であると解説しました。この部分が固まっていると、シュートやパスの動作時に下半身のパワーが上半身で止まってしまうといいます。乾選手が「痛い」と声を上げる場面もありましたが、角田氏は「痛みを感じさせると力が入ってくる」とし、力を抜かせながら慎重に癒着を剥がしていきました。



動画の終盤では、アスリートにとって重要な「睡眠」に関わる首（頸椎）へのアプローチも紹介されました。試合や練習後は交感神経が優位になり興奮状態にあるため、それを鎮めるケアが必要だといいます。起き上がった乾選手の方は亜脱臼により関節がずれていると指摘。施術後には「痛くない。全然違う」と効果を実感し、「もっと早く出会いたかった」と笑顔を見せました。また、足首の施術も受けており、「歩きやすさが全然違った」と全身の軽さを報告しています。



トップアスリートも唸る関節の癒着剥がし。日々のパフォーマンスや体の不調に悩む方にとって、関節本来の動きを取り戻すケアの重要性を学べる内容となっています。