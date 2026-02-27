Stray Kids（ストレイキッズ）のLee Know（リノ）が自身のInstagramを更新。グローバル・ブランドアンバサダーを務めるGUCCI（グッチ）のミラノのフラッグシップショップを訪れた際の写真を公開し、その爽やかな装いが注目を集めている。

【写真＆動画】白シャツデニムを颯爽と着こなすスキズ・リノ／ミラノVLOGの予告動画／GUCCIを纏うリノまとめ（7本）

■Stray Kidsリノ、美しいスカーフを前にハンサムな表情を披露

投稿では、黒髪アップバングで、端正な顔立ちを見せたリノがGUCCIの新作アイテムをまとって登場。白のインナーに「ウォッシュドコットンデニム シャツ」を羽織り、ジーンズに新作「〔グッチ ジャッキー 1961〕ラージ クロスボディバッグ」を合わせた、クリーンで気品漂うスタイリングを披露している。

1枚目は、花柄やアニマル柄など色鮮やかなスカーフが絵画のように並ぶ壁の前で撮影された全身ショット。洗練されたシルエットと凛とした横顔が印象的だ。2枚目では、ソファへ腰掛け、余裕を感じさせる佇まいを見せる。

さらに壁前でのショットでは、カメラを真っ直ぐ見つめたかと思えば、ふと視線を外すなど、遊び心をにじませた多彩な表情も。ラスト2枚には、ポージングを終えた自然体の姿が収められている。

SNSでは「爽やかイケメンすぎ」「ちょっとおすまししてるのかわいい」「リノ×白×デニム＝最強」「なんて上品な着こなし」「展示もリノも芸術作品みたい」「ショーでのスタイリングも楽しみ」など絶賛の声が相次いでいる。

■『DAZED KOREA』、リノのミラノのVlog公開予告も

なお、韓国の雑誌『DAZED KOREA』はInstagramに、ミラノに向かう空港でのリノのドキュメンタリー風動画を投稿。「GUCCI、そして『DAZED』とともにお届けするリノの超超超・密着 LEE KNOW-LOG がまもなく……」と、リノのVLOG公開を予告し、ファンの期待を高めている。

なお、GUCCIの「Gucci Primavera コレクション」のショーは2月27日、日本時間午後10時に開幕する。

■写真：ステージ衣装、雑誌撮影＆ショー…、GUCCIを纏うリノまとめ