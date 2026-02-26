26日、男が警察官の腕を刺して逃走する事件がありました。使われた凶器は、工具のドライバーのようなものでした。

警察官を襲い逃走したとみられるのは、滋賀県東近江市の集合住宅に住む53歳の増倉順二容疑者。今回の事件とは別に傷害事件を起こしたとして、警察が逮捕に向けて動いていた人物です。

警察によると、事件があったのは26日午前8時20分頃。

増倉容疑者を逮捕するため、複数の警察官が自宅へ。呼びかけを行い、ドアの前で待っていたところ、部屋から出てきた増倉容疑者は突然、工具のドライバーのようなもので警察官1人の腕を刺し、そのまま軽自動車に乗り、逃走したといいます。

刺された警察官は軽傷。警察は増倉容疑者の行方を追っていました。

■隣接する近江八幡市内で容疑者を確保

増倉容疑者が、逃走で使用したとみられる車が運ばれていきました。

確保されたのは、発生から約2時間20分後のこと。集合住宅がある滋賀県東近江市から約10キロ。隣接する近江八幡市内で、その身柄は確保されました。

警察によると、民家の敷地内にある物置に潜伏している増倉容疑者を、捜索中の警察官が発見。住居侵入の疑いで現行犯逮捕したということです。この住宅と増倉容疑者の間に関係はないとみられ、確保の際、暴れることはなかったということです。

増倉容疑者は調べに対し「間違いない」と話しているといい、 警察 は今後、 警察 官への傷害や 公務執行妨害 の疑いも含め、調べるとしています。