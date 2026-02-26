高須クリニックの高須克弥院長が25日にX（旧Twitter）を更新。お笑いコンビ・ダウンタウンの松本人志を起用したCMを3月からオンエアすることを発表し、称賛の声を集めている。

松本は2023年12月に「週刊文春」に複数女性への性的行為強要疑惑が報じられ、発行元の文藝春秋などを名誉毀損で提訴。2024年1月からは「裁判に専念するため」として芸能活動を休止した。

一方、松本は2024年11月に訴訟を取り下げ、「参加された女性の中で不快な思いをされた方々がいらっしゃったのであれば率直にお詫び申し上げます」とコメントを発表。2026年2月時点で地上波復帰はかなっていないが、2025年11月には有料配信サービス「DOWNTOWN+」で活動を再開している。

そんな中、これまでたびたび松本にエールを送ってきた高須院長は23日にXで「天才まっちゃん応援のキー局番組提供CMを作った。考査もクリアーした。オンエア日もきまっていた」（原文ママ）と明かしつつ、「いま謎のクレームでプロジェクトが止まっている」と松本を起用したテレビCMを制作したものの、ストップがかけられたことを明かした。

その後、高須院長は25日に、「高須クリニック提供番組のまっちゃんのCMオンエアを阻んでいたく諸問題クリアーなう」（原文ママ）と問題が解決したことを報告。

CMについて「3月からオンエアします」と明かし、「注意深いまっちゃんファンだけがかっちゃんの企んだ素敵な仕掛けがみれます。見つけた人には良いことが起こります」と期待感を込めてポストしていた。

ポストには、「楽しみにしています」「ありがとう！！」「3月のオンエア楽しみに待ちますっ」「本当に高須先生すごすぎる」「有言実行かっこいいです」という称賛の声が多く集まっていた。

また、称賛一色となっていることにXからは、「好意的にとらえている人の方が多いのは意外」「ほとんど批判ないのすごい」という声も寄せられていた。