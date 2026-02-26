この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「寝返りが片方だけ」の赤ちゃんを放置するとどうなる？専門家が語る将来のリスクと意外な解決策

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

お口と姿勢の専門家として活動するまい先生（まい先生の天才保育チャンネル）が、「【要注意】寝返りが片方だけ…放置するとどうなる？」と題した動画を公開した。赤ちゃんの寝返りが左右どちらか一方に偏る場合に懸念されるリスクと、遊びを通じて自然にバランスを整えるための具体的な修正法について解説している。



まい先生はまず、寝返りが片方しかできない状態が続くと、「ずり這い・ハイハイが片方しか動かない」といった偏りにつながりやすいと指摘する。その結果、「将来的なバランスが崩れる可能性がある」と警鐘を鳴らした。この左右差を修正するために最も適した最初のステップが「寝返り」であるという。



なぜ片方しかできないのかについて、まい先生は「もう片一方の経験がないというか、感覚がないから」と分析する。そのため、まずは赤ちゃんに身体の「真ん中」を認識させることが重要だと説く。具体的な方法として、仰向けの状態で自分の足を持たせて遊ばせ、「お！足だ！！」と自分の身体を認識させる遊びを紹介した。さらに、左右に転がる「コロンコロン遊び」や、うつ伏せ時におもちゃを斜め前に置いて手を伸ばさせることで、身体を「ねじる」動きを引き出す手法も実演を交えて解説している。



重要なのは、親が手を使って無理やり回したり、動きを止めたりすることではない。まい先生は「赤ちゃんがやる気を出すというのが一番大事」だと強調し、赤ちゃん自身が興味を持って手を伸ばし、自らねじって回るというプロセスこそが運動機能の獲得につながると結論付けた。片方しかできないことは直ちに問題ではないが、適切な遊びを取り入れて左右の感覚を養うことが、健やかな発達を促す鍵となるようだ。