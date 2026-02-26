この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「単価に関しては壊滅的」Uber Eats稼働で直面した「時給1500円台」の現実

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

デリバリー配達員のレクター氏が自身のYouTubeチャンネルで「【Uber Eats】最近稼げないって本当？実際に稼働したら厳しい結果に【自転車配達員】」と題した動画を公開。「最近稼げない」という噂の真相を探るべく、3連休初日の夜に実際に稼働し、その厳しい現状を報告した。



動画の冒頭でレクター氏は、現在Uber Eatsが「謎クエスト」や「連続稼働インセンティブ」といったインセンティブを強化しすぎている影響で、配達員の数が急増。注文の入りが悪化したり、配達単価が大幅に下がったりしている現状を指摘。配達員の間で問題になっているこの状況を検証するため、2月21日の土曜夜ピークタイムに川崎市中原区周辺で稼働を開始した。実際に稼働を始めると、2件同時配達の「ダブル」オファーが頻発するものの、提示される報酬額は低い水準にとどまる。レクター氏は「ダブルばっか取ってるから壊滅的なんですよ、単価が」と、効率の悪さに苦言を呈した。また、配達先が防災センターだった際に事前の連絡がなく、受付でトラブルになりかけた件にも触れ、注文者側の配慮不足によるタイムロスにも苛立ちを滲ませた。



最終的な稼働結果は、約2時間半で4213円の売り上げとなった。しかし、これは日時限定のクエスト報酬を含んだ額であり、それを除くと時給換算で1565円という結果に。レクター氏はスマートフォンの画面を示しながら「かなり厳しい結果になった」と総括。今のUber Eatsで効率よく稼ぐには「当たりのインセンティブが出ないと厳しい」と断じ、条件次第では他社デリバリーサービスでの稼働も視野に入れる必要があると語って動画を締めた。