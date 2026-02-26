この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

意外と知らない「写真より実物が可愛い人」の決定的な特徴とは？「肌の美しさ」だけではない重要な要素

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

高須クリニックの高須幹弥氏が、YouTubeチャンネル「高須幹弥（高須クリニック）」で「【逆インスタ映え】写真や映像で見るより実物のほうが何倍も可愛く見える人の特徴」と題した動画を公開。SNS全盛の現代において、画面越しと実物で受ける印象のギャップについて専門的な視点から解説した。



高須氏はまず、写真よりも実物の方が美しく見える最大の要因として「肌の美しさ」を挙げた。色白でキメが細かく、透き通るような透明感を持つ肌は、画面上のピクセルや加工された画像では完全に伝わらないという。高須氏はこれを「風景と同じ」と例え、富士山や絶景を画面で見るよりも肉眼で見た方が感動するのと同じ理屈で、本当に美しい肌は「生で見ないと分からない感動」を与えると説明した。



次いで重要な要素として「愛嬌」を提示した。静止画では分からない表情の動き、話し方、愛想の良さが、実物での印象を大きく左右する。「愛嬌があるだけで実物より3倍可愛く見える」と述べる一方、どんなに顔の造形が美しくても無愛想であれば魅力が半減してしまうと指摘した。



さらに高須氏は、近年流行している「インスタ映え」を意識しすぎた整形の弊害についても言及。写真映えを狙ってパーツを極端に強調した「バキバキに整形している顔」は、特定の角度の静止画では美しく見えても、実物で動いている姿を見ると不自然な引きつりや違和感が生じることがあると警鐘を鳴らした。特に鼻や輪郭の手術において、無理な変化を求めた結果、表情を作った際に不自然さが露呈するケースがあるという。



高須氏は最後に、写真映えよりも「実物を見て可愛いと感じるのが一番大事」だと結論付け、自分の顔の土台に合った自然な美しさを追求することの重要性を説いた。