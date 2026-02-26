¡Ú¶áµ¦·÷½»¤ß¤¿¤¤³¹¥é¥ó¥¥ó¥°¡ÛµþÅÔ¹âÆ¤ÎÍ¾ÇÈ¤«¡¢ÁðÄÅ¡¦ÆîÁðÄÅ¥È¥Ã¥×10Æþ¤ê
LIFULL¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÉÔÆ°»º¡¦½»Âð¾ðÊó¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖLIFULL HOME'S¡×¤Ï2·î19Æü¡¢¡Ö2026Ç¯ ½»¤ß¤¿¤¤³¹¥é¥ó¥¥ó¥°(¶áµ¦·÷ÈÇ)¡×¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£2025Ç¯1·î1Æü¡Á12·î31Æü¡¢LIFULL HOME'S¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿ÂçºåÉÜ¡¢µþÅÔÉÜ¡¢Ê¼¸Ë¸©¡¢ÆàÎÉ¸©¡¢¼¢²ì¸©¡¢ÏÂ²Î»³¸©¥¨¥ê¥¢¤ÎÄÂÂßÊª·ï¡¦¹ØÆþÊª·ï¤Ø¤ÎÌä¹ç¤»¿ô¤ò±ØÊÌ¤Ë½¸·×¤·¡¢¥é¥ó¥¥ó¥°²½¤·¤¿¡£
TOP10¤Î´é¤Ö¤ì¤Ï2025Ç¯¥é¥ó¥¥ó¥°¤ÈÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¼¢²ì¸©¤Î¡ÖÁðÄÅ¡×(7°Ì)¤È¡ÖÆîÁðÄÅ¡×(9°Ì)¤¬¥È¥Ã¥×10Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ëÍýÍ³¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÄÂÎÁ¤¬¹âÆ¤¹¤ëµþÅÔ¤Î¥Ù¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó¤È¤·¤Æ¤Î¼ûÍ×¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¡¢40Ö´¹»»¤ÎÄÂÎÁÁê¾ì¤¬µþÅÔ¤ÇÌó10Ëü±ß¼å¡¢½ÐÄ®Ìø¤ÇÌó8.6Ëü±ß¤Ç¤¢¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢ÁðÄÅ¥¨¥ê¥¢¤ÏÌó5.7Ëü±ß¤È¶Ë¤á¤Æ°Â²Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¼Ú¤ê¤Æ½»¤ß¤¿¤¤¡×µÞ¾å¾º¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢ÆàÎÉ¤¬156°Ì¤«¤é85°Ì¤Ø¤È71¥é¥ó¥¯¾å¾º¤·1°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Çã¤Ã¤Æ½»¤ß¤¿¤¤³¹¤ÎÉôÌç¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÃ«Ä®Ï»ÃúÌÜ¡×¤¬½é¤á¤Æ1°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¡£Íî¤ÁÃå¤¤¤¿½»´Ä¶¤Ë²Ã¤¨¡¢Ê£¿ô¤ÎÊ¬¾ù¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬»ÏÆ°¤·¤¿¤³¤È¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£3Ç¯Ï¢Â³¼ó°Ì¤À¤Ã¤¿¡ÖÉ±Ï©¡×¤Ï2°Ì¤Ë¸åÂà¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¿·ÃÛ¡¦Ãæ¸Å¤È¤â¤ËÊª·ï²Á³Ê¤¬¼êº¢¤Ç¤¢¤ê¡¢¥»¥ß¥ê¥¿¥¤¥¢ÁØ¤ä»Ò°é¤ÆÀ¤Âå¤«¤é¤Îº¬¶¯¤¤¿Íµ¤¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£3°Ì¤Î¡Öµþ¶¶¡×¤Ï¡¢±Ø¤ÎÃÏ²¼²½¤äºÆ³«È¯¤ò·Àµ¡¤ËÁ°²ó¤Î73°Ì¤«¤é°ìµ¤¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£
¹ØÆþ´õË¾¼Ô¤ÎÆ°¸þ¤òÈ¿±Ç¤¹¤ëµÞ¾å¾º¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢Âçºå¥á¥È¥íÃ«Ä®Àþ¤ÎÀª¤¤¤¬¸²Ãø¤À¡£¡ÖÂÀ»Ò¶¶º£»Ô¡×¤¬561¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤Ç1°Ì¡¢¡ÖÃ«Ä®¶åÃúÌÜ¡×¤¬3°Ì¤ËÆþ¤ê¡¢Áí¹ç1°Ì¤Î¡ÖÃ«Ä®Ï»ÃúÌÜ¡×¤È¹ç¤ï¤»¤ÆÃ«Ä®Àþ±èÀþ¤Î¿Íµ¤¤Î¹â¤µ¤¬ÌÜÎ©¤Ä¡£
