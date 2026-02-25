＜ノンデリな冗談＞旦那さんのお腹に向かって「妊娠何ヶ月ですか？」妊活中に夫婦ケンカ。悪いのは誰？
夫婦として一緒に生活をしていると、お互いに譲れないことがあって喧嘩をすることもあるでしょう。でも、原因がデリケートな内容だったら、修復までに時間がかかることもあるかもしれません。ママスタコミュニティにもある女性から、こんな相談がありました。
『結婚してから3年経ち、1年前から妊活中ですが、子どもがなかなかできずにいます。検査しても、2人とも問題はありませんでした。でもそれからも妊娠できずにいたので不妊治療をしようか迷ったのですが、生活習慣を見直したり、基礎体温をつけたりなど、不妊治療の前に2人でできることをしています。今日、旦那のお腹が少し出ていて、「妊娠何ヶ月ですか〜？」と遊び程度で私が言ったら、旦那に「子どもを妊娠できない人よりは」と言われました。冗談でしたがすごくムカついてしまい、どうしても許せないので怒ってしまいました。そこから「冗談も通じないのかよ」と旦那も怒り、喧嘩になりました。お互い無視の喧嘩です。どうすればいいでしょうか』
先に喧嘩をふっかけたのは
『自分から仕掛けたくせにキレているなんて。不妊もデリケートだけれど、他人の身体をイジるのもよくないよね』
『投稿者さんが先に仕掛けているから、投稿者さんが悪い』
今回の夫婦喧嘩は、投稿者さんが先に旦那さんのお腹に関して冗談を言ったことが発端です。旦那さんもお腹が出ていることを気にしていて、カチンときたのかもしれません。売り言葉に買い言葉のようになり、喧嘩となりました。投稿者さんは、そもそもの原因は自分にあるということを認識する必要がありそうですね。
妊活の焦りもあった？旦那さんの気持ちは
『その状況で旦那に「妊娠何ヶ月ですか？」と言われたら、「妊娠させられないくせに」と普通に言ってしまうと思うわ』
『旦那さんも妊活にストレスを感じている可能性はない？ それで、妊娠何ヶ月？ と言われたからムカつき、ひどい言葉を発した可能性も』
『2人で努力しているんでしょ？ 旦那さんも妊娠のためにいろいろ気をつけているわけじゃん？ その人に向かって「妊娠何ヶ月ですか」はひどい言葉だと思うけれど？』
妊活は旦那さんと2人で行っていますから、旦那さんなりに努力をしているのでしょう。旦那さんにも焦りや申し訳ない気持ちがあるのかもしれませんね。投稿者さんが言った「妊娠何ヶ月ですか」は、旦那さんの気持ちを考えない言葉だったのではないでしょうか。旦那さんからすれば、これまでの努力を笑われているような、切ない気持ちになったのかもしれません。
お互い不満がたまっていたかも。解決するには
『冗談って難しいよね。自分は軽い気持ちで言っても、受け取る側が嫌だったら冗談にはならないから……。そういう意味では投稿者さんも旦那さんも少しデリカシーが足りなかったかもしれないね』
投稿者さんは軽い冗談のつもりで言ったとしても、旦那さんにとっては不快な気持ちになってしまうこともあります。妊活は2人で協力することですが、なかなか妊娠ができないと、焦りや苛立ちなども出てくるのではないでしょうか。旦那さんも悩んでいたのかもしれませんね。そんななかで投稿者さんに妊娠に絡めたことを言われて、強く言い返すようになってしまったのではないでしょうか。
もちろん旦那さんの言葉は投稿者さんを傷つけましたから、言い過ぎた部分もあるでしょう。今回は夫婦ともに相手への思いやりが足りなかったのかもしれません。とはいえ、先に言ったのは投稿者さんですから、謝るのは投稿者さんの方ではないでしょうか。
『少し落ち着いたら、投稿者さんの方から歩み寄ってみたら？ 妊活も含めて、夫婦間でモヤる気持ちがあるなら、この際に話し合うのもいいんじゃないかな』
妊活についても、思うような結果が出ずにお互いにイライラすることがあったり、相手に対して不満に感じることがあったりするならば、これを機に話し合うのもよさそうです。妊活、そして子どもが生まれた後も夫婦で協力し合うものです。これをきっかけに夫婦間に溝ができたり、心が離れたりしないように、お互いの考えを擦り合わせていけるとよいですね。