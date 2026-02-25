村カフェで味わい「村の夕べ」を見る、田舎の旧正月が若者の新たなトレンドに―中国

中国で今年の春節（旧正月）大型連休期間（2月15〜23日）、「田舎で正月を過ごす」ことが若者の間で大きな人気を集めました。多くの若者が古鎮（歴史の古い町並み）や農村、農村部の町に向かい、村で「村カフェ」を味わい、「自然派のラグジュアリーな民宿」に泊まり、のんびりと数日間滞在する人もいれば、村が主催するイベント「村晩（村の夕べ）」を観たり、大きな市に足を運んだりする人もいます。また、農村で特色ある民俗体験をするために、苦労をいとわず長旅を決行した人もいました。

データによると、今年の春節連休期間中、ホテルの予約は1000以上の県の中心地をカバーし、吉林省延辺朝鮮族自治州安図県、広西チワン族自治区桂林市陽朔県、広東省の南澳県など特色ある自然景観を持つ町が特に人気を集めました。農村観光の隆盛に伴い、若者らも故郷の観光業発展に積極的に参画しています。独創的なアイデアと資源を活用し、民宿やアウトドア体験など多様な新型農村観光プロジェクトを開発しています。これらのプロジェクトは故郷に経済的利益をもたらすだけでなく、地元の雇用を促進し、産業構造の調整を推進するものでもあります。（提供/CRI）