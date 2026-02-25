¡Ú¶áµ¦·÷¡ÛÇã¤Ã¤Æ½»¤ß¤¿¤¤³¹¥é¥ó¥¥ó¥°¡ÖÃ«Ä®Ï»ÃúÌÜ¡×¤¬½é¤Î¼ó°Ì - ÄÂÂß¤Ï2Ç¯Ï¢Â³¡Ö¹¾ºä¡×
ÉÔÆ°»º¡¦½»Âð¾ðÊó¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖLIFULL HOME'S¡×¤Ï2026Ç¯2·î19Æü¡¢¡Ö2026Ç¯ LIFULL HOME'S ¤ß¤ó¤Ê¤¬Ãµ¤·¤¿¡ª½»¤ß¤¿¤¤³¹¥é¥ó¥¥ó¥°(¶áµ¦·÷ÈÇ)¡×¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ËÜÄ´ºº¤Ï2025Ç¯1¡Á12·î¤Ë¼Â»Ü¡£LIFULL HOME'S¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿ÄÂÂßÊª·ï¤ª¤è¤Ó¹ØÆþÊª·ï¤Ø¤ÎÌä¹ç¤»¿ô¤ò±ØÊÌ¤Ë½¸·×¤·¤¿¤â¤Î¡£ÂÐ¾Ý¥¨¥ê¥¢¤ÏÂçºåÉÜ¡¢µþÅÔÉÜ¡¢Ê¼¸Ë¸©¡¢ÆàÎÉ¸©¡¢¼¢²ì¸©¡¢ÏÂ²Î»³¸©¡£
¡Ö2026Ç¯ LIFULL HOME'S ¤ß¤ó¤Ê¤¬Ãµ¤·¤¿¡ª½»¤ß¤¿¤¤³¹¥é¥ó¥¥ó¥°(¶áµ¦·÷ÈÇ)¡×
¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¼ÂºÝ¤ÎÌä¹ç¤»¿ô¤ò¤â¤È¤Ë½¸·×¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬ËÜµ¤¤ÇÃµ¤·¤¿³¹¤¬Ê¬¤«¤ë¥é¥ó¥¥ó¥°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡û¼Ú¤ê¤Æ½»¤ß¤¿¤¤³¹
¼Ú¤ê¤Æ½»¤ß¤¿¤¤³¹¥é¥ó¥¥ó¥°
¼Ú¤ê¤Æ½»¤ß¤¿¤¤³¹¥é¥ó¥¥ó¥°
¡Ö¹¾ºä¡×¤¬2Ç¯Ï¢Â³¤Ç1°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢Ä¾¶á5Ç¯´Ö¤Ç4²óÌÜ¤Î¼ó°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£2°Ì¤Ï¡Ö½ÐÄ®Ìø¡×¡¢Á°²ó5°Ì¤Î¡Ö¿·Âçºå¡×¤Ï2¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ3°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£¼¢²ì¸©¤Î¡ÖÁðÄÅ¡×¤ÏÁ°²ó20°Ì¤«¤é7°Ì¤Ø¤ÈÂç¤¤¯½ç°Ì¤ò¾å¤²¡¢¡ÖÆîÁðÄÅ¡×¤â10°Ì¤«¤é9°Ì¤Ë¾å¾º¤·¡¢¤È¤â¤ËTOP10Æþ¤ê¤·¤¿¡£ÄÂÎÁ¿å½à¤¬¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖµþÅÔ¡×¤Î¥Ù¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÁðÄÅ¡×¡ÖÆîÁðÄÅ¡×¤Ø¤ÎÃíÌÜÅÙ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö½ÐÄ®Ìø¡×¤ÎÄÂÂß¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÄÂÎÁÁê¾ì(40Ö´¹»»)¤Ï86,287±ß¡¢¡ÖµþÅÔ¡×¤Ï99,206±ß¤Ê¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖÁðÄÅ¡×¤Ï57,469±ß¡¢¡ÖÆîÁðÄÅ¡×¤Ï57,600±ß¤È3-4Ëü±ß°Â²Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¹¾ºä¡×¤Ï82,747±ß¡¢¡Ö¿·Âçºå¡×¤Ï96,154±ß¡¢¡Ö»°¥ÎµÜ¡×¤Ï96,712±ß¤Ç¡¢¶áµ¦·÷Ãæ¿´¥¨¥ê¥¢¤ÎÄÂÎÁÁê¾ì¤Ï10Ëü±ß¼å¤¬ÌÜ°Â¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡û¼Ú¤ê¤Æ½»¤ß¤¿¤¤³¹ µÞ¾å¾º¥é¥ó¥¥ó¥°
¼Ú¤ê¤Æ½»¤ß¤¿¤¤³¹ µÞ¾å¾º¥é¥ó¥¥ó¥°
¡ÖÆàÎÉ¡×¤ÏÁ°²ó156°Ì¤«¤é85°Ì¤Ø¤È71¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤·µÞ¾å¾º1°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÄÂÂß¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÄÂÎÁÁê¾ì(40Ö´¹»»)¤Ï45,849±ß¤Ç¡¢¸©Ãæ¿´Éô¤È¤·¤Æ¤Ï¶Ë¤á¤Æ°Â²Á¤Ê¿å½à¡£
2°Ì¤Ï¡Ö¿áÅÄ¡×(65¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×)¡¢3°Ì¤Ï¡ÖÄá¶¶¡×(48¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×)¡¢Æ±Î¨4°Ì¤Ï¡ÖÎÐ¶¶¡×¡ÖÂçÏÂÅÄ¡×(46¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×)¤ÈÂ³¤¤¤¿¡£TOP10¤Ï1°Ì¤Î¡ÖÆàÎÉ¡×¡¢7°Ì¤Î¡Ö»Í¾ò¡×°Ê³°¤ÏÂçºåÉÜ¤Î±Ø¤¬Àê¤á¤¿¡£
¡ûÇã¤Ã¤Æ½»¤ß¤¿¤¤³¹
Çã¤Ã¤Æ½»¤ß¤¿¤¤³¹¥é¥ó¥¥ó¥°
Çã¤Ã¤Æ½»¤ß¤¿¤¤³¹¥é¥ó¥¥ó¥°
¡ÖÃ«Ä®Ï»ÃúÌÜ¡×¤¬½é¤Î1°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Á°²ó¤Þ¤Ç3Ç¯Ï¢Â³1°Ì¤À¤Ã¤¿¡ÖÉ±Ï©¡×¤Ï2°Ì¤Ë¸åÂà¤·¤¿¤¬¾å°Ì¤ò°Ý»ý¤·¤¿¡£3°Ì¤Ï¡Öµþ¶¶¡×¤ÇÁ°²ó73°Ì¤«¤éÂç¤¤¯½ç°Ì¤ò¾å¤²¤¿¡£
Á°²ó84°Ì¤Î¡ÖÂçºå¡×¡¢Æ±245°Ì¤Î¡Ö¤¢¤Ó¤³¡×¡¢Æ±103°Ì¤Î¡ÖÃæºêÄ®¡×¤âµÞ¾å¾º¤·¤ÆTOP10Æþ¤ê¤·¤¿¡£
¡ûÇã¤Ã¤Æ½»¤ß¤¿¤¤³¹ µÞ¾å¾º¥é¥ó¥¥ó¥°
Çã¤Ã¤Æ½»¤ß¤¿¤¤³¹ µÞ¾å¾º¥é¥ó¥¥ó¥°
¡ÖÂÀ»Ò¶¶º£»Ô¡×¤ÏÁ°²ó610°Ì¤«¤é49°Ì¤Ø¤È561¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤·µÞ¾å¾º1°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£2°Ì¤Ï¡ÖÀ¾µÜ¡×(536¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×)¡¢3°Ì¤Ï¡ÖÃ«Ä®¶åÃúÌÜ¡×(399¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×)¡£Osaka MetroÃ«Ä®Àþ¤Î±Ø¤¬¡ÖÇã¤Ã¤Æ½»¤ß¤¿¤¤³¹¡×Áí¹ç1°Ì¤ÈµÞ¾å¾º1°Ì¤ª¤è¤Ó3°Ì¤òÀê¤á¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÖÇã¤Ã¤Æ½»¤ß¤¿¤¤³¹¡×Áí¹ç7°Ì¤Î¡Ö¤¢¤Ó¤³¡×¤â238¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤ÇµÞ¾å¾º6°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¼ÂºÝ¤ÎÌä¹ç¤»¿ô¤ò¤â¤È¤Ë½¸·×¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬ËÜµ¤¤ÇÃµ¤·¤¿³¹¤¬Ê¬¤«¤ë¥é¥ó¥¥ó¥°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡û¼Ú¤ê¤Æ½»¤ß¤¿¤¤³¹
¼Ú¤ê¤Æ½»¤ß¤¿¤¤³¹¥é¥ó¥¥ó¥°
¼Ú¤ê¤Æ½»¤ß¤¿¤¤³¹¥é¥ó¥¥ó¥°
¡Ö¹¾ºä¡×¤¬2Ç¯Ï¢Â³¤Ç1°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢Ä¾¶á5Ç¯´Ö¤Ç4²óÌÜ¤Î¼ó°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£2°Ì¤Ï¡Ö½ÐÄ®Ìø¡×¡¢Á°²ó5°Ì¤Î¡Ö¿·Âçºå¡×¤Ï2¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ3°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£¼¢²ì¸©¤Î¡ÖÁðÄÅ¡×¤ÏÁ°²ó20°Ì¤«¤é7°Ì¤Ø¤ÈÂç¤¤¯½ç°Ì¤ò¾å¤²¡¢¡ÖÆîÁðÄÅ¡×¤â10°Ì¤«¤é9°Ì¤Ë¾å¾º¤·¡¢¤È¤â¤ËTOP10Æþ¤ê¤·¤¿¡£ÄÂÎÁ¿å½à¤¬¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖµþÅÔ¡×¤Î¥Ù¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÁðÄÅ¡×¡ÖÆîÁðÄÅ¡×¤Ø¤ÎÃíÌÜÅÙ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö½ÐÄ®Ìø¡×¤ÎÄÂÂß¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÄÂÎÁÁê¾ì(40Ö´¹»»)¤Ï86,287±ß¡¢¡ÖµþÅÔ¡×¤Ï99,206±ß¤Ê¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖÁðÄÅ¡×¤Ï57,469±ß¡¢¡ÖÆîÁðÄÅ¡×¤Ï57,600±ß¤È3-4Ëü±ß°Â²Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¹¾ºä¡×¤Ï82,747±ß¡¢¡Ö¿·Âçºå¡×¤Ï96,154±ß¡¢¡Ö»°¥ÎµÜ¡×¤Ï96,712±ß¤Ç¡¢¶áµ¦·÷Ãæ¿´¥¨¥ê¥¢¤ÎÄÂÎÁÁê¾ì¤Ï10Ëü±ß¼å¤¬ÌÜ°Â¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡û¼Ú¤ê¤Æ½»¤ß¤¿¤¤³¹ µÞ¾å¾º¥é¥ó¥¥ó¥°
¼Ú¤ê¤Æ½»¤ß¤¿¤¤³¹ µÞ¾å¾º¥é¥ó¥¥ó¥°
¡ÖÆàÎÉ¡×¤ÏÁ°²ó156°Ì¤«¤é85°Ì¤Ø¤È71¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤·µÞ¾å¾º1°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÄÂÂß¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÄÂÎÁÁê¾ì(40Ö´¹»»)¤Ï45,849±ß¤Ç¡¢¸©Ãæ¿´Éô¤È¤·¤Æ¤Ï¶Ë¤á¤Æ°Â²Á¤Ê¿å½à¡£
2°Ì¤Ï¡Ö¿áÅÄ¡×(65¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×)¡¢3°Ì¤Ï¡ÖÄá¶¶¡×(48¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×)¡¢Æ±Î¨4°Ì¤Ï¡ÖÎÐ¶¶¡×¡ÖÂçÏÂÅÄ¡×(46¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×)¤ÈÂ³¤¤¤¿¡£TOP10¤Ï1°Ì¤Î¡ÖÆàÎÉ¡×¡¢7°Ì¤Î¡Ö»Í¾ò¡×°Ê³°¤ÏÂçºåÉÜ¤Î±Ø¤¬Àê¤á¤¿¡£
¡ûÇã¤Ã¤Æ½»¤ß¤¿¤¤³¹
Çã¤Ã¤Æ½»¤ß¤¿¤¤³¹¥é¥ó¥¥ó¥°
Çã¤Ã¤Æ½»¤ß¤¿¤¤³¹¥é¥ó¥¥ó¥°
¡ÖÃ«Ä®Ï»ÃúÌÜ¡×¤¬½é¤Î1°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Á°²ó¤Þ¤Ç3Ç¯Ï¢Â³1°Ì¤À¤Ã¤¿¡ÖÉ±Ï©¡×¤Ï2°Ì¤Ë¸åÂà¤·¤¿¤¬¾å°Ì¤ò°Ý»ý¤·¤¿¡£3°Ì¤Ï¡Öµþ¶¶¡×¤ÇÁ°²ó73°Ì¤«¤éÂç¤¤¯½ç°Ì¤ò¾å¤²¤¿¡£
Á°²ó84°Ì¤Î¡ÖÂçºå¡×¡¢Æ±245°Ì¤Î¡Ö¤¢¤Ó¤³¡×¡¢Æ±103°Ì¤Î¡ÖÃæºêÄ®¡×¤âµÞ¾å¾º¤·¤ÆTOP10Æþ¤ê¤·¤¿¡£
¡ûÇã¤Ã¤Æ½»¤ß¤¿¤¤³¹ µÞ¾å¾º¥é¥ó¥¥ó¥°
Çã¤Ã¤Æ½»¤ß¤¿¤¤³¹ µÞ¾å¾º¥é¥ó¥¥ó¥°
¡ÖÂÀ»Ò¶¶º£»Ô¡×¤ÏÁ°²ó610°Ì¤«¤é49°Ì¤Ø¤È561¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤·µÞ¾å¾º1°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£2°Ì¤Ï¡ÖÀ¾µÜ¡×(536¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×)¡¢3°Ì¤Ï¡ÖÃ«Ä®¶åÃúÌÜ¡×(399¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×)¡£Osaka MetroÃ«Ä®Àþ¤Î±Ø¤¬¡ÖÇã¤Ã¤Æ½»¤ß¤¿¤¤³¹¡×Áí¹ç1°Ì¤ÈµÞ¾å¾º1°Ì¤ª¤è¤Ó3°Ì¤òÀê¤á¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÖÇã¤Ã¤Æ½»¤ß¤¿¤¤³¹¡×Áí¹ç7°Ì¤Î¡Ö¤¢¤Ó¤³¡×¤â238¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤ÇµÞ¾å¾º6°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£