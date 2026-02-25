²Á³Ê¤Ï400Ëü±ßÂæ¡© ¥È¥è¥¿¿··¿¡Ö¥é¥ó¥¯¥ëFJ¡×¤â¤¦¤¹¤°ÅÐ¾ì¡ª ¥«¥¯¥«¥¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¡õ¥ì¥È¥í´é¤ÇÃíÌÜ!? ¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÉôÊ¬¤È¤Ï
¡¡2025Ç¯10·î¤Ë¥ï¡¼¥ë¥É¥×¥ì¥ß¥¢¤µ¤ì¤¿¥È¥è¥¿¡Ö¥é¥ó¥É¥¯¥ë¡¼¥¶¡¼FJ¡×¤Ï¡¢2026Ç¯Ç¯±ûº¢¤ÎÈ¯Çä¤òÍ½¹ð¤º¤ß¤Ç¤¹¡£
¡¡Ç¯±ûº¢¤ò¤É¤¦ÆÉ¤ß¼è¤ë¤«¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ç¯±û¤Ê¤é7·î¡¢Ç¯±ûº¢¤Ï5·î-9·îº¢¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶Íß¤·¤¤¡ª ¤³¤ì¤¬¡Ö¿··¿¥é¥ó¥¯¥ë¡×¤Ç¤¹¡ª ²èÁü¤Ç¸«¤ë¡Ê30Ëç°Ê¾å¡Ë
¡¡¤Ç¤Ï¸½¾õ¤Ç¤Ê¤Ë¤«Æ°¤¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¥é¥À¡¼¥Õ¥ì¡¼¥à¤ò»È¤¦¥é¥ó¥É¥¯¥ë¡¼¥¶¡¼FJ¤Ï¡¢¡ÖIMV¡ÊInnovative International Multi-purpose Vehicle¡Ë¡×¤ò¥Ù¡¼¥¹¡£
¡¡¥¿¥¤¤Ê¤É¤ÎÅìÆî¥¢¥¸¥¢¸þ¤±¤Î¡Ö¥Ï¥¤¥é¥Ã¥¯¥¹¡×¤ä¡Ö¥Ï¥¤¥é¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Á¥ã¥ó¥×¡×¤ÈÆ±¤¸¤Ç¡¢¥µ¥¤¥º¤ÏÁ´Ä¹4575¡ßÁ´Éý1855¡ß1960mm¡£
¡¡2.7L¥¬¥½¥ê¥ó¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ë¡¢6Â®AT¡¢¥Ñ¡¼¥È¥¿¥¤¥à4WD¥·¥¹¥Æ¥à¤¬ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¿¥¤¤ÇÀ¸»º¤µ¤ì¤ë¥é¥ó¥É¥¯¥ë¡¼¥¶¡¼FJ¡£
¡¡ÆüËÜ¸þ¤±¤Î½é´üÀ¸»ºÊ¬¤Ï¡¢ÁÛÁü¤µ¤ì¤ë¥Ë¡¼¥º¤ËÂÐ¤·¤Æ¤«¤Ê¤ê¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¡£
¡¡´ØÅìÃÏÊý¤ÎÈÎÇäÅ¹¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¿··¿RAV4¤è¤ê¤â³ä¤ê¿¶¤ê¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤È¸«¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤ÎÈÎÇäÅ¹¤Ç¤Ï¡¢¿ôÂæÄøÅÙ¡Ê1-2ÂæÄøÅÙ¡©¡Ë¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤ëÌÏÍÍ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢°ìÉô¤Ç¤Ï5·î¤È¤¤¤¦±½¤âÎ®¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Àµ¼°¤ÊÈ¯Çä»þ´ü¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤Ï¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤ÏÆþ¼ê¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥È¥è¥¿Ä¾·Ï¤Î¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¥á¡¼¥«¡¼¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢°ì¸«¤¹¤ë¤È¥È¥è¥¿·Ï¤Ç¤Ê¤¤¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¥Ö¥é¥ó¥É¤â¥é¥ó¥É¥¯¥ë¡¼¥¶¡¼FJ¤Î¤è¤¦¤Ê¿Íµ¤¥â¥Ç¥ë¤Î¥³¥ó¥×¥ê¡¼¥È¥«¡¼¤¬¤¹¤°¤Ë½Ð²ó¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¡¹¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¢¤ëÈÎÇä²ñ¼Ò¤Ç¤Ï¡¢¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¥Ñ¡¼¥Ä¤Ê¤É¤Î¶¦Æ±³«È¯¤äÈÎÇä¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÈÎÇä²ñ¼Ò¤È¤Î»ñËÜÄó·È¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢Ë¡¿ÍÏÈ¤Ç¿ôÂæ³ÎÊÝ¤Ç¤¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ëÌÏÍÍ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¥á¡¼¥«¡¼¡¢¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤Î¥³¥ó¥×¥ê¡¼¥È¥«¡¼¡Ê¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥ººÑ¤ß¡Ë¤òÁÀ¤¦¼ê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥é¥ó¥É¥¯¥ë¡¼¥¶¡¼FJ¤Ï¡¢2025Ç¯10·î¤ÎÀ¤³¦½é¸ø³«°Ê¹ß¡¢ÈÎÇäÅ¹¤Ø¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ÏRAV4¤ÈÆ±¤¸¤«¤½¤ì°Ê¾å¤ËÂ¿¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡ÈÎÇä²ñ¼Ò¤Ë¤è¤êÈÎÇäÊýË¡¤Ï°Û¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢´ûÂ¸¤Î¥È¥è¥¿¥ª¡¼¥Ê¡¼¡Ê¤È¤¯¤Ë²¿Âæ¤â¾è¤ê·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤ë¤ªÆÀ°ÕÍÍ¡Ë¡¢²áµî¤Ë¿Íµ¤¥â¥Ç¥ë¤ò¤¹¤°¤ËÅ¾Çä¤·¤Æ¤Ê¤¤¤³¤È¡ÊÀÀÌó½ñ¤Ë¥µ¥¤¥ó¤·¤¿¤Î¤Ë¤¹¤°¤ËÅ¾Çä¤·¤¿¡Ë¤Ê¤É¤òËþ¤¿¤·¤¿¾å¤Ç¤ÎÃêÁªÈÎÇä¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¤Î¤³¤È¡£
¡¡¤É¤¦¤·¤Æ¤âÆþ¼ê¤·¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢Ê£¿ô¤ÎÈÎÇäÅ¹¤ÇÃêÁª¤Î¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤Ç¤¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢Æ±¤¸ÈÎÇä²ñ¼ÒÆâ¤Ç°ÛÆ°¤·¤Æ¤¤¤ëÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Î±Ä¶ÈÃ´Åö¼Ô¤Ê¤É¤¬¤¤¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢Æñ¤·¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡ÆüËÜ»ÅÍÍ¤Ë¤Ï¡¢³ÑÌÜ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢ÅÁÅý¤Î´ÝÌÜ·¿¥Ø¥Ã¥É¥é¥ó¥×¤ò¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ÇÈ¯ÇäÅö½é¤«¤éÂÐ±þ¤¹¤ë¤«µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Àµ¼°¤ÊÈ¯ÇäÆü¡¢²Á³Ê¤Ê¤É¤Ï¸½»þÅÀ¤Ç¤ÏÉÔÌÀ¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥°¥ì¡¼¥É¤¬400Ëü±ß¤òÀÚ¤ë¤Î¤«ÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î¡ÖFJ¥¯¥ë¡¼¥¶¡¼¡×¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Ê2017Ç¯10·îÈ¯Çä¡Ë¤¬Ìó349Ëü±ß¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢¥×¥é¥¹50Ëü±ßÁ°¸å¤È¤¤¤¦Í½ÁÛ¤âÎ©¤Á¤½¤¦¤Ç¤¹¡£