Ãë²á¤®¤Î¥Ç¥¹¥¯¥ï¡¼¥¯¤Ç½¸ÃæÎÏ¤¬ÀÚ¤ì¤Æ¤¤¿¤È¤¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¥³¡¼¥Ò¡¼¤òÞ»¤ì¤Ë¹Ô¤¯¤«¡¢Ìµ°Õ¼±¤Ë¥¹¥Þ¥Û¤òÄ¯¤á¤ë¤À¤±¤Ç¤·¤¿¡£
¤Ç¤â¡¢ÊÉ¤ËÎ©¤Æ¤«¤±¤Æ¤¢¤Ã¤¿¡ÖWingbo¡×¤ò¾²¤Ë¿²¤«¤»¤¿½Ö´Ö¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤Î¥¸¥à¤¬½Ð¸½¡£¿ôÊ¬´Ö¡¢ÂÎ¤òÆ°¤«¤¹¤À¤±¤Ç¡¢µ¤Ê¬¤¬ÀÚ¤êÂØ¤ï¤Ã¤Æ¤½¤Î¸å¤Îºî¶È¤¬¿Ê¤á¤ä¤¹¤¯´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
Éô²°¤Ë¤Ê¤¸¤à¡¢¥µ¡¼¥Õ¥Ü¡¼¥É¤Î¤è¤¦¤ËÇö¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó
½Ð¤·¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ç¤â°µÇ÷´¶¤¬½Ð¤Ë¤¯¤¤¥¹¥ê¥à¤ÊÐÊ¤Þ¤¤¤Î¡ÖWingbo¡×¡£ÉáÃÊ¤ÏÊÉ¤ËÎ©¤Æ¤«¤±¤Æ¤ª¤±¤ë¤Î¤Ç¡¢À¸³èÆ°Àþ¤ò¼ÙËâ¤·¤Þ¤»¤ó¡£¾®¤µ¤Ê¥µ¡¼¥Õ¥Ü¡¼¥É¤ò»×¤ï¤»¤ë³°´Ñ¤Ç¡¢Éô²°¤Ë¤¢¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤ó¤À¤«¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Êµ¤Ê¬¤Ë¡£
¤¤¤«¤Ë¤â¤Ê¥´¥Ä¤¤±¿Æ°´ï¶ñ¤È°ã¤Ã¤Æ¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ë¤Ê¤¸¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤«¤é¡Ö½Ð¤·¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¡×¤È»×¤¨¤Þ¤¹¡£
½àÈ÷´°Î»¤Þ¤Ç¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É´¶
»Å»ö¤Î¶èÀÚ¤ê¤Ë¡¢ÊÉ¤«¤é¥Ü¡¼¥É¤ò²¼¤í¤·¤Æ¿²¤«¤»¤ë¤À¤±¡£ÅÏ¤·¤Î¾ì¹ç¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥Ï¥ó¥É¥ë¤ò°®¤ë¤Þ¤Ç10ÉÃ¤Û¤É¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ê¤é¡Ö¤è¤·¡¢¤ä¤ë¤¾¡ª¡×¤Èµ¤¹ç¤òÆþ¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤ªÅò¤òÊ¨¤«¤¹¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ç¥µ¥Ã¤È¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º¤ò³«»Ï¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¸ú¤«¤»¤¿¤¤Éô°Ì¤òÁÀ¤¤·â¤Á¡£200¼ï°Ê¾å¤ÎËÉÙ¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼
ÂÎ¤Îµ¤¤Ë¤Ê¤ëÉôÊ¬¤Ë¥Ô¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ç¤¤ë¥á¥Ë¥å¡¼¤¬¡¢¤³¤ì¤Ç¤â¤«¤È¤¤¤¦¤¯¤é¤¤ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¤Ê¤ó¤È¤½¤Î¿ô200¼ï°Ê¾å¡£¡Ö¼¡¤Ï¤É¤ÎÉô°Ì¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¡×¤ÈÁª¤Ö³Ú¤·¤ß¤¬¤¢¤ë¤Î¤â¡¢Ë°¤À¤Î»ä¤Ë¤Ï¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£
½é¿´¼Ô¸þ¤±¤ÎÀß·×¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢Éé²Ù¤ò4¡¦5¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤È¡Ê5ÃÊ³¬¤ÇÀÚ¤êÂØ¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡Ë¡¢ÁÛÁü°Ê¾å¤Î¼ê±þ¤¨¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¶ÚÆù¤Ë¥¸¥ï¥ê¤È¸ú¤¯´¶³Ð¤Ï¡¢¥¸¥à¤Ë¤¢¤ë¥Þ¥·¥ó¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤È¤«¤Ê¤ê¶á¤¤´¶³Ð¤Ç¤·¤¿¡£
·Ú¤¤¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤«¤éÍ»ÀÁÇ±¿Æ°¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ê¶Ú¥È¥ì¤Þ¤Ç¡£¤½¤ÎÆü¤ÎÂÎÄ´¤ä¡¢¤É¤ì¤¯¤é¤¤ÂÎ¤òÄÉ¤¤¹þ¤ß¤¿¤¤¤«¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢ºÙ¤«¤¯¥À¥¤¥ä¥ë¤ÇÄ´À°¤Ç¤¤ë¤Î¤¬Ä¹¤¯Â³¤±¤é¤ì¤ëÂç¤¤ÊÍýÍ³¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¿¼Ìë¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¤âºá°´¶¤Ê¤·¤ÎÀÅ¤«¤Ê»ÈÍÑ´¶
²È¥È¥ì¤Ç°ìÈÖµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬²»¤ÎÌäÂê¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÖWingbo¡×¤ÏÍ¥½¨¤Ç¤¹¡£¥È¥ì¥Ã¥É¥ß¥ë¤Î¤è¤¦¤Ë¾²¤Ë¥É¥¿¥Ð¥¿¶Á¤¯¿¶Æ°²»¤Ï´¶¤¸¤º¡¢¥í¡¼¥×¤ò°ú¤½Ð¤¹¤È¤¤Î²»¤â¤«¤Ê¤êÀÅ¤«¡£
¤³¤ì¤Ê¤é¿¼Ìë¤äÁáÄ«¡¢²ÈÂ²¤¬¿²ÀÅ¤Þ¤Ã¤¿¸å¤Ç¤â¡¢ºá°´¶¤Ê¤¯¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó½»¤Þ¤¤¤Î¿Í¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤ÏÃÏÌ£¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¤Ï¤º¡£
¸Ä¿ÍÅª¤Ë°ìÈÖ¤Î¥Ò¥Ã¥È¤Ï¡¢¥Ç¥¹¥¯¤Î²¼¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤Ç¤¤ë¡Ö¤Ê¤¬¤é±¿Æ°¡×¡£¥Ç¥¹¥¯¥ï¡¼¥¯¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º¤ò¿Ê¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¡ÖË»¤·¤¯¤Æ»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸À¤¤Ìõ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
±¿Æ°¤ò»Ï¤á¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÌÌÅÝ¤Ê¥¹¥Æ¥Ã¥×¤òºï¤®Íî¤È¤·¤¿¡ÖWingbo¡×¤Ï¡¢º£¤ÎÀ¸³è¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¼«Á³¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë±¿Æ°´ï¶ñ¤Ç¤·¤¿¡£
1Âæ¤Ç200¼ï°Ê¾å¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò³ð¤¨¤ë¡ÖWingbo¡×¤Ï¡¢machi-ya¤Ë¤ÆºÇÂç26¡óOFF¤ÎÀè¹Ô³ä°ú¤ò¼Â»ÜÃæ¤Ç¤¹¡£
