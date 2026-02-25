¹â»Ô¼óÁê¡ÖºÛÎÌÏ«Æ¯À©¸«Ä¾¤·¡×¤ÏÆ¯¤Êý¤Î¡È²þ°¡É¡©¡¡¡Ö²¡¤·¤Æ¡¢²¡¤·¤Æ¡¢²¡¤·¤Æ¡Ä¡×·ÐºÑÀ®Ä¹¤Ë°ÕÍß¤â¡¢Ï«Æ¯¼Ô¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ï
2·î20Æü¡¢Âè105ÂåÆâ³ÕÁíÍýÂç¿Ã¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤¬¡¢½¢Ç¤¸å½é¤È¤Ê¤ë»ÜÀ¯Êý¿Ë±éÀâ¤ò¹Ô¤¤¡¢¤½¤ÎÃæ¤ÇºÛÎÌÏ«Æ¯À©¤Î¸«Ä¾¤·¤ò´Þ¤à¡Ö½ÀÆð¤ÊÆ¯¤Êý¡×¤Î³ÈÂç¤Ë¸þ¤±¤¿¸¡Æ¤¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ëÊý¿Ë¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£»ÜÀ¯Êý¿Ë±éÀâÆâ¤ÎºÛÎÌÏ«Æ¯À©¸«Ä¾¤·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¹â»Ô¼óÁê¤Ï±éÀâ¤ÎÃæ¤Ç¡¢¶¡µëÎÏ¶¯²½¤È·ÐºÑÀ®Ä¹¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿À®Ä¹ÀïÎ¬¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢Æ¯¤Êý²þ³×¤ÎÁíÅÀ¸¡¤ÇÆÀ¤é¤ì¤¿À¼¤òÈ¿±Ç¤·¡¢¡ÖºÛÎÌÏ«Æ¯À©¤Î¸«Ä¾¤·¡×¤ä¡Ö¥Æ¥ì¥ïー¥¯¤Ê¤É¤Î½ÀÆð¤ÊÆ¯¤Êý¤Î³ÈÂç¡×¤Ë¸þ¤±¤¿¸¡Æ¤¤ò¿Ê¤á¤ë¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¼óÁê¤Ï¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯À®Ä¹¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á¤ò²¡¤·¤Æ¡¢²¡¤·¤Æ¡¢²¡¤·¤Æ¡¢²¡¤·¤Æ¡¢²¡¤·¤Þ¤¯¤ë¡×¤È¶¯Ä´¡£¤³¤ÎÀ©ÅÙ¸«Ä¾¤·¤òÆüËÜ·ÐºÑºÆÀ¸¤Î½ÅÍ×¤Ê¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î°ì¤Ä¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤Æ¤¤¤ë¡£ºÛÎÌÏ«Æ¯À©¤È¤Ï
ºÛÎÌÏ«Æ¯À©¤È¤Ï¡¢¶ÈÌ³¤ÎÀ¼Á¾å¡¢¿ë¹ÔÊýË¡¤ä»þ´ÖÇÛÊ¬¤òÂçÉý¤ËÏ«Æ¯¼Ô¤ÎºÛÎÌ¤Ë°Ñ¤Í¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¶ÈÌ³¤ËÂÐ¤·¡¢¼ÂºÝ¤ÎÏ«Æ¯»þ´Ö¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤áÏ«»È¤Ç·è¤á¤¿»þ´Ö¡Ê¤ß¤Ê¤·Ï«Æ¯»þ´Ö¡ËÆ¯¤¤¤¿¤â¤Î¤È¤ß¤Ê¤¹À©ÅÙ¡£
¸½ºß¡¢¤³¤ÎÀ©ÅÙ¤Ë¤Ï°Ê²¼¤Î2¤Ä¤Î·¿¤¬¤¢¤ë¡£
ÀìÌç¶ÈÌ³·¿¡§¸¦µæ³«È¯¡¢ÊÛ¸î»Î¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤Ê¤É¡¢¸½ºß20¤ÎÀìÌç¶ÈÌ³¤¬ÂÐ¾Ý
´ë²è¶ÈÌ³·¿¡§´ë¶È¤ÎÃæ¿õÉôÌç¤Ç¡¢»ö¶È±¿±Ä¤Î´ë²è¡¦Î©°Æ¡¦Ä´ºº¡¦Ê¬ÀÏ¤ò¹Ô¤¦Ï«Æ¯¼Ô¤¬ÂÐ¾Ý¥á¥ê¥Ã¥È¤È¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È
À¯ÉÜ¤äºâ³¦¤¬Æ±À©ÅÙÆ³Æþ¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ëÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¼çÄ¥¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£½ÀÆð¤ÊÆ¯¤Êý¤Î¼Â¸½¡§Æ¯¤¯¿Í¤¬»Å»ö¤Î»þ´Ö¤ò¼«¤é½ÀÆð¤ËÇÛÊ¬¤Ç¤¤ë¡£ À¸»ºÀ¤Î¸þ¾å¡§Ï«Æ¯»þ´Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¯À®²Ì¤Ë¼ç´ã¤òÃÖ¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¸úÎ¨Åª¤ÊÆ¯¤Êý¤òÂ¥¤¹¡£ ËþÂÅÙ¤Î¹â¤µ¡§Å¬ÍÑÏ«Æ¯¼Ô¤ÎÌó8³ä¤¬¡ÖËþÂ¡×¤Þ¤¿¤Ï¡Ö¤ä¤äËþÂ¡×¤È²óÅú¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ïー¥¯¥é¥¤¥Õ¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î³ÎÊÝ¤Ë·Ò¤¬¤ë¤È¤ÎÀ¼¤â¤¢¤ë¡£
°ìÊý¤Ç¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¿¼¹ï¤Ê¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¡Ê´í¸±À¡Ë¤â»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ä¹»þ´ÖÏ«Æ¯¤Î½õÄ¹¡§Ï«Æ¯¼ÂÂÖ¤¬ÇÄ°®¤·¤Å¤é¤¯¤Ê¤ê¡¢¼ÂÏ«Æ¯»þ´Ö¤¬¤ß¤Ê¤·»þ´Ö¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ë¥±ー¥¹¤¬Â¿¤¤¡£ »Ä¶ÈÂå¤ÎÉÔÊ§¤¤¡§Ä¶²áÏ«Æ¯¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â³äÁýÄÂ¶â¤¬»ÙÊ§¤ï¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¡ÖÄê³ÛÆ¯¤«¤»ÊüÂê¡×¤È¤Ê¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¡£ ·ò¹¯Èï³²¤Î·üÇ°¡§Å¬ÍÑÏ«Æ¯¼Ô¤ÎÌó1³ä¤¬²áÏ«»à¥é¥¤¥ó¡Ê·î80»þ´ÖÁêÅö¤Î»Ä¶È¡Ë¤òÄ¶¤¨¤ëÄ¹»þ´ÖÏ«Æ¯¤Ë½¾»ö¤·¤Æ¤¤¤ë¼ÂÂÖ¤¬¤¢¤ë¡£
¤³¤ì¤é¤ÎÁêÈ¿´Ø·¸¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡ÖºÛÎÌ¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Î¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤È¤â¤¤¤¨¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢Æ¯¤¯Â¦¤¬ÌµÍý¤ò¤·¤ÆÀ®²Ì¤ò¾å¤²¤è¤¦¤¬¡¢³Ú¡¹¤ÈÀ®²Ì¤ò¾å¤²¤è¤¦¤¬¡¢Åö¿Í¼¡Âè¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£Ã¯¤â¤¬¸å¼Ô¤Î¤è¤¦¤Ë»Å»ö¤ò¤³¤Ê¤»¤ë¤ï¤±¤Ï¤Ê¤¯¡¢·ë²Ì¡¢¡È³Êº¹¡É¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤â»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÅÀ¤âÆ§¤Þ¤¨¡¢Ï«Æ¯ÌäÂê¤Ë¾Ü¤·¤¤¸þ°æÍöÊÛ¸î»Î¤Ï¡¢º£²ó¤ÎÀ¯ÉÜ¤ÎÁÀ¤¤¤ò¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸«Î©¤Æ¤ë¡£
¡Ö¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡Ø»þ´Ö´ÉÍý¡Ù¤«¤é¡Ø·ò¹¯´ÉÍý¡Ù¤Ø¤Î½ÅÅÀ¥·¥Õ¥È¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÏ«´ðË¡¤Ï¡Ø»þ´Ö¤ò´ÉÍý¤¹¤ë¤³¤È¡Ù¤¬ÌÜÅª²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥Æ¥ì¥ïー¥¯¤ä¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤Î³èÍÑ¤Ë¤è¤ê¡¢Æ¯¤¯¾ì½ê¤ä»þ´Ö¤ÏÎ®Æ°Åª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤Ï¡Ø²¿»þ´ÖÆ¯¤¤¤¿¤«¡Ù¤è¤ê¤â¡¢¡Ø¿´¿È¤Î·ò¹¯¤¬ÊÝ¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¡Ù¤ò´ë¶È¤Ë¸·¤·¤¯Ìä¤¦¥·¥¹¥Æ¥à¤ØÊÑ²½¤·¤Þ¤¹¡£´ë¶È¤Ï¡¢Ã±¤Ë¥¿¥¤¥à¥«ー¥É¤ò²¡¤µ¤»¤ë´ÉÍý¤«¤é¡¢¼Â¼ÁÅª¤Ê·ò¹¯³ÎÊÝÁ¼ÃÖ¡ÊµÙÂ©¤Î³ÎÊÝ¡Ë¤Ø¥ê¥½ー¥¹¤ò³ä¤¯É¬Í×¤ËÇ÷¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡ØÊÝ¸î¡Ù¤È°ú¤´¹¤¨¤Î¡Ø¼«Î§¡Ù¤Ç¤¹¡£
½ÀÆð¤ÊÆ¯¤Êý¤Ï¡¢´ë¶È¤¬°ìÊýÅª¤ËÌ¿Îá¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼Ò°÷¤¬¼«Î§Åª¤ËÆ¯¤¯¤³¤È¤òÇ§¤á¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¥ê¥¹¥¯¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¸«Ä¾¤·¤Ï¡¢¼Ò°÷¤Ë¼«Î§¡ÊºÛÎÌ¡Ë¤òÍ¿¤¨¤ëÂå¤ï¤ê¤Ë¡¢´ë¶È¤Ë¤Ï²á½ÅÏ«Æ¯¤òËÉ¤°¡Ø°ÂÁ´ÁõÃÖ¡Ê¥¤¥ó¥¿ー¥Ð¥ëµ¬À©Åù¡Ë¡Ù¤òµÁÌ³ÉÕ¤±¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¥Ðー¥¿ー¼è°ú¤Î¤è¤¦¤Ê¹½Â¤¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡×
Ï«Æ¯»þ´Ö¤Ë¤è¤ë¶èÀÚ¤ê¤Î¤¢¤¤¤Þ¤¤¤µ¤Ë¥á¥¹¤òÆþ¤ì¡¢Ï«Æ¯¸úÎ¨½Å»ë¤Ë¥·¥Õ¥È¤¹¤ë¤Î¤¬ËÜ´Ý¤È¤¤¤¨¤ë¤¬¡¢¤¤¤Þ¤Î¤È¤³¤í¡¢ÎÏÅÀ¤ÏÏ«Æ¯¤Ë¤ª¤±¤ë¥¢¥¯¥»¥ë¤Ç¤¢¤ëºÛÎÌ¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤À¡£¤½¤³¤Ë´í¸±À¤ò»ØÅ¦¤¹¤ëÀ¼¤âµó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ï«Æ¯ÃÄÂÎ¤¬ÇÑ»ß¤òµá¤á¤ëÍýÍ³
Á´Ï«Ï¢¤Ê¤É¤ÎÏ«Æ¯ÃÄÂÎ¤Ï¡¢ºÛÎÌÏ«Æ¯À©¤Î³ÈÂç¤Ë¶¯¤¯È¿ÂÐ¤·¡¢À©ÅÙ¼«ÂÎ¤ÎÇÑ»ß¤òµá¤á¤ëÀ¼¤â¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¼ç¤ÊÍýÍ³¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤À¡£
¡Ê1¡Ë¡Ö¿¿¤ÎºÛÎÌ¡×¤Î·çÇ¡¡§Ï«Æ¯¼Ô¤Ï»Å»ö¤Î¿Ê¤áÊý¤ÎºÛÎÌ¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¡Ö¶ÈÌ³ÎÌ¡×¤ä¡ÖÇ¼´ü¡×¤ò·èÄê¤¹¤ë¸¢¸Â¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢·ë¶É¤Ï»ÈÍÑ¼Ô¤Î»Ø¼¨¤Ë¤è¤Ã¤ÆÄ¹»þ´ÖÏ«Æ¯¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¡£
¡Ê2¡ËÉÔÊ§¤¤»Ä¶È¤Î¹çË¡²½¡§»ÈÍÑ¼Ô¤¬ËÜÍèÉé¤¦¤Ù¤¼ÂÏ«Æ¯»þ´Ö´ÉÍý¤È³äÁýÄÂ¶â»ÙÊ§¤¤¤ÎµÁÌ³¤òÌÈ¤ì¤ë¤¿¤á¤ÎÆ»¶ñ¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê3¡Ë ²áÏ«»à¤Î²¹¾²¡§¼ÂºÝ¤ËºÛÎÌÏ«Æ¯À©¤Î²¼¤ÇÆ¯¤¯Ï«Æ¯¼Ô¤ÎÏ«Æ¯»þ´Ö¤ÏÈóÅ¬ÍÑ¼Ô¤è¤ê¤âÄ¹¤¤·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¡¢²áÏ«»à¡¦²áÏ«¼«»à¤òÍ¶È¯¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê4¡Ë À©ÅÙ¤ÎÉÔÍ×À¡§ÄÌ¾ï¤ÎÏ«Æ¯»þ´ÖÀ©¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¥Õ¥ì¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥àÀ©¤Ê¤É¤ò³èÍÑ¤¹¤ì¤Ð½ÀÆð¤ÊÆ¯¤Êý¤Ï½½Ê¬¤Ë²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ê¡¢¤¢¤¨¤ÆºÛÎÌÏ«Æ¯À©¤òÍÑ¤¤¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡£º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
¹â»ÔÀ¯¸¢¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞ¤¬»²±¡Áª¤Ç·Ç¤²¤¿¡ÖÆ¯¤¤¿¤¤¿Í¤¬Ä©Àï¤Ç¤¤ë¼Ò²ñ¡×¤òÌÜ»Ø¤¹¡ÖÆ¯¤¤¿¤¤²þ³×¡×¤ò¸ý¼Â¤Ë¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÏ«Æ¯»þ´Öµ¬À©¤Î´ËÏÂ¤ò¿Ê¤á¤ë¹½¤¨¡£À¯ÉÜ¤Ïº£¸å¡¢Ï«Æ¯À¯ºö¿³µÄ²ñ¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤ÆÂÐ¾Ý¶ÈÌ³¤Î³ÈÂç¤ä±¿ÍÑ¤Îºß¤êÊý¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤À¡£
¤·¤«¤·¡¢Ï¢¹ç¤ÎË§ÌîÍ§»Ò²ñÄ¹¤¬¡ÖÆ¯¤¯¼Ô¤ÎÌ¿¤È·ò¹¯¤Ë°±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤·¤ÆÃÇ¸ÇÈ¿ÂÐ¤òÉ½ÌÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Ï«Æ¯Â¦¤ÎÄñ¹³¤ÏÉ¬»ê¡£
¤Þ¤¿¡¢²áµî¤Ë¤Ï¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤ÎÉÔÅ¬ÀÚ¤ÊÅý·×¥Çー¥¿¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂÐ¾Ý³ÈÂç¤¬ÃÇÇ°¤µ¤ì¤¿·Ð°Þ¤â¤¢¤ë¡£º£²ó¤Î¸«Ä¾¤·µÄÏÀ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢Ï«Æ¯¼Ô¤Î·ò¹¯³ÎÊÝ¤È¡Ö¿¿¤ÎºÛÎÌ¡×¤¬Ã´ÊÝ¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¤¬Âç¤¤ÊÏÀÅÀ¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ö²¡¤·¤Æ¡¢²¡¤·¤Æ¡¢²¡¤·¤Æ¡¢²¡¤·¤Æ¡¢²¡¤·¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¡£¤³¤ÎÈ¯¸À¤Ï¡¢ÇÏ¼ÖÇÏ¤Î¤è¤¦¤ËÆ¯¤¯¤È¤¤¤¦¡¢ÊªµÄ¤ò¤«¤â¤·¤¿¤¢¤Î¸ÀÍÕ¤ò»×¤¤µ¯¤³¤µ¤»¤ë¤À¤±¤Ë¡¢Ï«Æ¯»þ´Ö¤Îµ¬À©´ËÏÂ¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë°Õ¿Þ¤â°Å¤Ë´Þ¤à¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£
º£¸å¡¢¹ñÎÏÁý¶¯¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢·ÐºÑÀ®Ä¹¤È¤¤¤¦¡Ö¥¹¥¤¥Ã¥Á¡×¤ò²¡¤¹¤³¤È¤¬Í¥Àè¤µ¤ì¤ë¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢°ìÊý¤Ç¥Ö¥ìー¥¤È¤Ê¤ë°ÂÁ´ÁõÃÖ¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÍÑ°Õ¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡£¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤Ï¡¢¹ñÌ±¤â¼ç¸¢¼Ô¤È¤·¤Æ´Æ»ë¤·¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£