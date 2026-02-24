米女子シンガポール大会の組み合わせ発表 岩井千怜、山下美夢有ら日本勢10人参戦
＜HSBC女子世界選手権 事前情報◇24日◇セントーサGC（シンガポール）◇6793ヤード・パー72＞米国女子ツアー第3戦が26日（木）からシンガポールで幕を開ける。開幕に先立ち、初日の組み合わせが発表された。
【写真】シャットフェースで振り抜く！ 岩井千怜の最新スイング
先週の「ホンダLPGAタイランド」で単独2位に入った岩井千怜は、ミンジー・リー（オーストラリア）、リン・グラント（スウェーデン）とのグルーピング。日本時間午前11時10分に1番からスタートする。昨年大会2位の古江彩佳は笹生優花、ロビン・チェ（オーストラリア）と同組。山下美夢有はハナ・グリーン（オーストラリア）、イン・ルオニン（中国）と初日を回る。岩井明愛はイ・ソミ、キム・セヨン（ともに韓国）と同組。竹田麗央はヤーリミ・ノー（米国）、キャシー・ポーター（オーストラリア）とラウンドする。世界ランキング1位で2連勝を狙うジーノ・ティティクル（タイ）は、昨年覇者のリディア・コ（ニュージーランド）、世界3位のチャーリー・ハル（イングランド）との注目グループで回る。今大会の賞金総額は300万ドル（約4億6830万円）。優勝者には45万ドル（約7020万円）が贈られる。
