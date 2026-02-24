Snow Manの新曲「オドロウゼ！」のMVが公開された。「オドロウゼ！」は、佐久間大介が主演を務める映画『スペシャルズ』（3月6日公開）の主題歌。

■パフォーマンスシーンでは、センターで歌い踊る佐久間大介の姿をたっぷりとフィーチャー

旧式のブラウン管ポータブルTVのスイッチがガチャッと入ると、画面はカラフルなスタジオセットに切り替わり、Snow Manのパフォーマンスがスタート。ラジカセをモチーフとしたカラフルなセットや、70年代ディスコ風の振り付け（天井にはミラーボールも）など、レトロポップな世界観をベースに、ゴージャスなダンスポップが展開していく。

セット内でのパフォーマンスシーンでは、センターで歌い踊る佐久間大介の姿をたっぷりと堪能することができることに加えて、各メンバーのダンスもたっぷりフィーチャー。メンバーそれぞれの見せ場に思わず目が釘付けになってしまうシーンも、数多く用意されている。

そして、本MVで特筆すべきは、怒濤のインサートシーン。まるでコントのようなシーンも含め、イマジネーションが次々と飛躍しながら繋がれていく各シーンを、9人が本当に楽しそうにノリノリで、かつ、わちゃわちゃとパフォーマンスしている。

■「9人揃うって幸せやな」「9人の笑顔と歌声とダンスで、幸せいっぱい！」

コメント欄は「念願の佐久間くんのセンター曲！」「さっくんがセンターで踊ってる姿見て感極まって泣いてしまった」「佐久間くんの笑顔が最高すぎる」「さっくんがセンター！ こんなに明るい曲なのにうれしすぎて泣きそう」など、佐久間大介センター曲の登場に感極まる書き込みが多数。

さらに「9人揃うって幸せやな」「9人の笑顔と歌声とダンスで、幸せいっぱい！」「ポップな曲なのに泣きそう」「これからも9人が一緒にいられますように」といった、目黒蓮を含めた9人体制でのパフォーマンスに改めてグッときているファンも多かった。

また「わちゃわちゃSnow Manかわいすぎる」「狭いとこに詰め込まれてるSnow Manかわいい」「やっぱりSnow Manは、みんなでわちゃわちゃ笑いながら歌って踊ってる姿が最高だ」「これはBehind the scenesも観たくなるやつじゃないですか」と、9人の関係性を愛でるコメントも多数書き込まれている。