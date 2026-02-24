雑誌『GetNavi（ゲットナビ）』の4月号が発売。勝間和代さんの時間管理法などAIガジェットや最新家電を駆使した仕事術から、昨今注目されつつある「男の更年期」特集、声優/俳優 津田健次郎さんの”こだわりモノ”インタビューまで盛りだくさん。

【総力特集】取り入れるべき仕事モノ・真似したくなる仕事術〜モノとテクノロジーを駆使して成果を出し、QOLをアップする205の秘策〜

令和の仕事は根性論では遂げられない！ アウトプットを加速させる最新のAI搭載ガジェットから、集中力を生むデスク環境、精度を高める文房具、余白の時間を生み出す家電まで。モノとテクノロジーを賢く日常に実装し、パフォーマンスとQOL（生活の質）を最大化させる「205の秘策」を徹底解説します。

■ 特集目次

・勝間和代が実践する自分時間のコントロール法：時間をいかに支配し自由を生み出すか、勝間流の仕事術を詳説。



・仕事を爆速化する「AI搭載ガジェット」：AIスマートノート、AIボイスレコーダー、スマートグラスなど最新デバイスを網羅。



・2026年式「生成AI」攻略法：Google Gemini、Notebook LM、Microsoft Copilot、Apple Intelligenceの使いこなし術から、最新の生成AIマップまで。



・家事・環境を整える「時産・整え家電」：家事を自動化する家電や、自分自身の環境を変えるアイテムを紹介。



・仕事の精度を高める「文房具」＆「デスクセットアップ」：デュアルモニターやマクロキーボード、大人のルーズリーフなど、思考を物理的に支える道具の数々。



・組織人の「マインドセット」術：効率化やツールの導入にとどまらず、いかにして仕事に没頭し、成果と喜びを最大化させるか。そのための心の持ち方や思考法を伝授します。

【第2特集】「自分には関係ない」は過去の常識…男の更年期入門

近年注目が集まる「男性更年期障害」を専門医が解説。

■ 特集目次

・医師が答えるQ&A：男性ホルモン（テストステロン）の減少が心身に及ぼす影響とは。



・AMSスコアでセルフチェック：17項目で自身の重症度を数値化。



・予防の第一歩：良質な睡眠・食事の習慣や、スマートウォッチを活用した健康管理術。



・パフォーマンスを維持するための攻略ギア：専門医のアドバイスから、効果を期待できるサポートグッズをピックアップ。



・中等度なら迷わず「外来診療」：病院ではどんな検査・治療が行われるか。

【連載】芸人・土田晃之の辛口レビューからダイハツ「ムーヴ」の開発秘話まで！

・土田晃之のここがああなりゃもっといい！「ドウシシャ／ゴリラのひとふき」

・ジャーナリスト・西田宗千佳の週刊ゲットナビ「Apple IntelligenceとGemini」

・山粼晴太郎×NEXT CREATORS in Makuake「オーディオテクニカ／SHARK BURGER」

・“本”人に訊け『科学的に証明された すごい習慣大百科』堀田秀吾

・見モノ、識るモノ、語るモノ「ダイハツ／ムーヴ」

・文房具愛好家・古川耕の手書きをめぐる冒険 「ぺんてる／万年CIL《ケリー》」

・鈴木みそ「おひろめ」

・小岩井ことりのAV＆オーディオインプレッション！「NAMM Show inカリフォルニア」

・キーワードで知るEV事典「CEV補助金」

・コンデジサンポ「ニコン／COOLPIX P1100」

・日本土産ばなし「愛知」「愛媛」

・クルマの神は細部に宿る。「フォルクスワーゲン／ID.Buzz」

・GetNavi Salonメンバー本音レビュー「アカイシ／5本指トレーナー PRO」

・MINI4WD TWIN STAR CLUB

・【新連載】噂の会社のオモテ・ウラ「第一生命保険」

