¡ØÉ×¤Ë´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡ÙµÜÂôÉ¹µû¤¬ÊÝ¤Ä¥®¥ê¥®¥ê¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¡¡¤Þ¤ë¤Ç¥Û¥éー¤ÊÀ»»Ò¤È¼Ó½Õ
¡¡¡ØÉ×¤Ë´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ù¡Ê¥«¥ó¥Æ¥ì¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ËÂè8ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢Ææ¤¬²ó¼ý¤µ¤ì¤ë¥É¥é¥Þ¤Î½ªÈ×Àï¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¡£
»²¹Í¡§ºù°æ¥æ¥¡¢¡ØÉ×¤Ë´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ù¤ÎÍ½Â¬ÉÔÇ½¤ÊµÓËÜ¤Ë´¶Ã²¡¡¼«¿È¤Î¡È¿Í¸«ÃÎ¤ê¡É¤ËÊÑ²½¤â¡¡¡¡2Ç¯Á°¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡¢¼Ó½Õ¡Êºù°æ¥æ¥¡Ë¤ÏÉ×¤Î¹¬Íº¡Êº£Î¤¿¿¡Ë¤òÀî¤ËÆÍ¤Íî¤È¤·¤¿¡£À»»Ò¡Ê¾¾²¼Æà½ï¡Ë¤Ï¤½¤Î¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¡¢¼Ó½Õ¤Ë¡ÖÃ¯¤Ë¤â¸À¤ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÌóÂ«¤¹¤ë¡£À»»Ò¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¡¢°Å¤Ë¼Ó½Õ¤Î¼å¤ß¤ò°®¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤Û¤Î¤á¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Âè8ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢À»»Ò¤È¼Ó½Õ¤Ë¤è¤ë²Ð²Ö¤ò»¶¤é¤¹¥Ð¥È¥ë¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿¡£¼Ó½Õ¤¬¤Õ¤¿¤¿¤ÓÀ»»Ò¤ÎÁ°¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¤¿Î¢¤Ë¤Ï¡¢Å·Æ¸¡ÊµÜÂôÉ¹µû¡Ë¤ÎÂ¸ºß¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Åö½é¡¢Êª¸ì¤ò¤«¤²ó¤¹¥Òー¥ë¤Î°ì¿Í¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿Å·Æ¸¤Ï¡¢º£ºî¤Ë¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Å·Æ¸¤Ï¤¤¤ÁÁá¤¯¼Ó½Õ¤ÎÊÝ¸±¶â»¦¿Í¤È¡¢°ì¼ù¡Ê°ÂÅÄ¸²¡Ë¤ÎÀ¸Â¸¤Î»ö¼Â¤òÆÍ¤»ß¤á¤¿¡£¶å¾ò¤æ¤ê¡ÊÍ¾µ®Èþ»Ò¡Ë¤Î±ø¿¦¤È¡¢¥¥ã¥Ð¾î»¦¿Í¤È¤¤¤¦ÊÌ¤Î»ö·ï¤òÄÉ¤¦¤¦¤Á¤Ë¡¢Î¾Êý¤Î´Ø·¸¼Ô¤ËÀ»»Ò¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬¤¢¤ë¿Í´Ö¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿¡£¼þÅþ¤ËÌÖ¤òÄ¥¤Ã¤Æ¡¢¸÷À»¡ÊÃæÂ¼³¤¿Í¡Ë¤òÄÉ¤¤µÍ¤á¤¿¡£¸½¾ì¤ËÂ¤ò±¿¤Ó¡¢¼¹Ù¹¤Ë¼èºà¤ò½Å¤Í¤ëÃæ¤Ç¡¢Å·Æ¸¤ÎÄ¾´¶¤Ï³Î¿®¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡Å·Æ¸¤¬ÁÀ¤¦¼¡¤Ê¤ë¥¹¥¯ー¥×¤Ï¡¢¥¥ã¥Ð¾î»¦¿Í¤ÎÂ³Êó¤È»ö·ï¤ÎÇØ¸å¤Ë¤¢¤ë¿ô´ñ¤Ê¿Í´Ö´Ø·¸¤Ç¤¢¤ë¡£¿·Ê¹µ¼Ô¤Ø¤ÎÊÖ¤êºé¤¤ò²Ì¤¿¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢Å·Æ¸¤ÏÎ¾ÌÌºîÀï¤ò·è¹Ô¤¹¤ë¡£¥¿ー¥²¥Ã¥È¤ÏÀ»»Ò¤È¼Ó½Õ¤À¡£¤¹¤Ç¤Ë¥¨¥µ¤Ï»µ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¼Ó½Õ¤ò·Ù²ü¤¹¤ëÀ»»Ò¤Ï¡¢¼«¤éÅ·Æ¸¤Ë²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤¯¡£¾ðÊó¤ÇÍ¥°Ì¤ËÎ©¤ÄÅ·Æ¸¤Ï¡¢À»»Ò¤Ë¼Ó½Õ¤Î¾ðÊó¤ò¤Á¤é¤Ä¤«¤»¡¢¼Ó½Õ¤È¼ê¤òÁÈ¤ó¤ÇÀ»»Ò¼þÊÕ¤Î¾ðÊó¤ò½¸¤á¤µ¤»¤ë¡£¼ü¿ÍÆ±»Î¤òÀï¤ï¤»¤ë´Ç¼é¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥Þ¥Ã¥Á¥Ý¥ó¥×¤ÇÁÐÊý¤òÁà¤Ã¤Æ·èÄêÅª¤Ê¾Úµò¤òÆÀ¤ëº²ÃÀ¤À¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¡Ö¶¦ÅÝ¤ì¤·¤¿·ä¤Ë¡¢ÈþÌ£¤·¤¤¤È¤³¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤Ä¤â¤ê¤À¡£
¡¡ÎÉ¤¤°ÕÌ£¤Ç¤¤¤ä¤é¤·¤µ¤òÁ´¿È¤Ë¤Þ¤È¤Ã¤¿µÜÂôÉ¹µû¤Î¡¢¥¯ー¥ë¤«¤ÄÇ´Ãåµ¤¼Á¤ÊÉ½¾ð¤È±éµ»¤Ï¡¢²ó¤òÄÉ¤¦¤´¤È¤ËÀ¨¤ß¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÎäÀÅ¤Ë¿¶¤ëÉñ¤¦¤Û¤É¡¢¿´¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë°°Õ¤È¼¹Ç°¤¬¾ú¤·½Ð¤µ¤ì¡¢Â¾Êý¤Ç¤Ï¡¢»ëÄ°¼ÔÌÜÀþ¤Ç¥É¥é¥Þ¤Î¥¬¥¤¥ÉÌò¤òÃ´¤¤¡¢´¶¾ð°ÜÆþ¤µ¤»¤ë¡£ÁêÈ¿¤¹¤ëÍ×ÁÇ¤ò¥®¥ê¥®¥ê¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÇÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²¿¿©¤ï¤Ì´é¤ÇÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¼Ó½Õ¤Ë¡¢À»»Ò¤Ïµ¿¿´°Åµ´¤Ë¤Ê¤ë¡£¼Ó½Õ¤Ï¡¢°ì¼ù¤Î·ÈÂÓÅÅÏÃ¤Î·ÀÌó½ñ¤òÃµ¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢ÎäÅà¸Ë¤Î¥³¥ó¥»¥ó¥È¤òÈ´¤¤¤ÆÀ»»Ò¤ËÉ¹¤òÇã¤¤¤Ë¹Ô¤«¤»¤ë¡£À»»Ò¤¬æ«¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë¼¼Æâ¤Ï¹Ó¤é¤µ¤ì¤¿¸å¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¡¢¾¾²¼Æà½ï¤Èºù°æ¥æ¥¤òÊÂ¤Ù¤¿ÍýÍ³¤¬Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤¿¡£¶¹¤¤Å¹Æâ¤Ç¾¾²¼Æà½ï¤Èºù°æ¥æ¥¤¬º¹¤¹¤è¤¦¤Ê»ëÀþ¤È¸ÀÍÕ¤Î¤Ä¤Ö¤Æ¤ò¤Ö¤Ä¤±¹ç¤¦ÍÍ»Ò¤Ï¡¢Ê¿²º¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ÈÎ¢Ê¢¤Ë¡¢ÇØ¶Ú¤¬Åà¤ë¥Û¥éー¤½¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ê¤¼¤³¤Î¿ÍÊª¤¬¤³¤³¤ËÇÛÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦µ¿Ìä¤Ï¡¢¥Ñ¥º¥ë¤Î¥Ôー¥¹¤¬¤½¤í¤¦¤³¤È¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£Ç§ÃÎ¾É¤Î¤¤¤º¤ß¡ÊÄ«²Ã¿¿Í³Èþ¡Ë¤Î¾É¾õ¤¬·ÚÅÙ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢°ì¼ù¤ÈºÆ²ñ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¾É¾õ¤¬·Ú¤¯¤Ê¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£»Ò¤ò»×¤¦Êì¤Î°¦¾ð¤¬¡¢ÀäÌ¯¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÊª¸ì¤òÆ°¤«¤·¤¿¡£
¡¡º£ºî¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤ÏÁ´°÷¤¬Æ»¤òÆ§¤ß³°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Àµ¤·¤¤¿Í´Ö¤¬¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤Ê¤¼¤À¤«´Ñ¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¡¢Èà¤éÁ´°÷¤¬¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Î²¿¤«¤Ë¤¹¤¬¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢É¬»à¤ËÀ¸¤±ä¤Ó¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£´Ñ¤Æ¤¤¤ë¤³¤Á¤é¤â¡¢°¦Ãå¤Î¤è¤¦¤Ê´¶¾ð¤¬Í¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÉÔ»×µÄ¤À¡£º£ºî¤ò´ÑÂ³¤±¤¿¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢½ªÈ×¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢ÌÜ¤ÎÎ¥¤»¤Ê¤¤ÌÌÇò¤¤¥É¥é¥Þ¤ËÊÑËÆ¤ò¿ë¤²¤¿°õ¾Ý¤¹¤é¤¢¤ë¡£±é¼Ô¤ÎÎÏÎÌ¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¥é¥¹¥È¤Ë¤«¤±¤Æ¤µ¤é¤Ë¤Ò¤È»³¤¯¤ë¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡ÊÊ¸¡áÀÐ²Ï¥³¥¦¥Ø¥¤¡Ë