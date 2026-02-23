俳優森田剛（46）が22日深夜放送のフジテレビ系「突然ですが占ってもいいですか？」（日曜深夜0時55分）に出演。「扉を閉めることが苦手」と指摘された。

番組ではシウマ氏が生年月日と携帯電話の下4桁を足した数字で占った。森田の足した数字は「10」で、シウマ氏は「あまり良くない数字。基本勢いで決める。ゴールを決めずにとにかくいく。とりあえず行こうっていうノリと勢いが10の特徴」と占った。

森田は「まさしく、今回の舞台もそんな感じでいます」と語った。

シウマ氏は「基本的に扉を閉めるっていうのが苦手なんですよ」と占うと、森田は「ありますね」と共感。

スタッフから「トイレとかのドアも閉めない？」と聞かれ、森田は「うん。基本閉めない。必要がないというか…閉めます？ 逆に」と逆質問し苦笑いした。

シウマ氏は「基本的には思い立ったら真っすぐなんで、『この先失敗する』って言われても、『うん』って言いますけど、『うん』だけで行くんです。失敗後『ほらね』って言われても、ここで負けず嫌い発動しているので『失敗したと思ってないから』っていう感じになる」と占った。

森田は的中したようで「…これも負けず嫌いなんですか？」と苦笑い。

シウマ氏は「これも『認めたくない』が強い」と笑った。