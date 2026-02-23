嵐の公式Instagramに、シングル「Face Down」（2012年5月9日リリース）のジャケット写真とアーティスト写真が投稿された。

■「Face Down」は、大野智主演の異色の月9ドラマ『鍵のかかった部屋』の主題歌

「Face Down」は、大野智が主人公を演じた、フジ月9枠では異色の本格ミステリー『鍵のかかった部屋』の主題歌。

ドラマは、大野演じる大手警備会社の社員にしてセキュリティ（特に鍵や錠前）のエキスパート、榎本径（えのもと けい）が「密室はやぶれました」の決めぜりふとともに、完全犯罪と思われた密室事件を次々と解き明かしていくという、かつてないヒーロー像が話題となった。

ジャケット写真＆アーティスト写真の5人は、柄多め、色多め、異素材多用、複雑なレイヤード…という、ボリューミーなスタイリングが特徴。そんな情報量の多さにも関わらず、落ち着いたエスニック風味のトーンで統一感を持たせることで、大人の落ち着きと遊び心を同居させた、ワザありのコーデとなっている。

ジャケットは、1話完結型ミステリーというドラマのムードさながらの緊張感溢れる構図。事件解決の糸口をつかむために、わずかな異変も見逃さない、とでも言わんばかりの5人のシリアスな表情が印象的だ。

コメント欄は「みんなビジュが良すぎる」「黒髪とシンプルな白背景がより美しさを際立たせている♡」「このビジュやばいですね」「ひょっこり嵐」といったビジュアルについてのコメントに加えて「榎本さんに会いたくなった」「大野さん主演ドラマの中でも1、2を争うほど好き」「榎本さんは、大野くんのハマリ役」など、ドラマ『鍵のかかった部屋』についてのコメントも多く書き込まれている。

■「MVが神！」

そして、同じくコメント欄をにぎわせているのが「Face Down」のMVについての書き込み。「MVが神！」「全身黒のMVカッコ良すぎ」「黒一色の衣装好きすぎた」「このMVの智くんのビジュほんっとに最強」「MVが好きすぎる…何度リピートしたことか」「嵐のミステリアスな魅力全開」など、MVを熱量高く絶賛する声のオンパレードとなっている。

なお、MVにはジャケット＆アーティスト写真のスタイリングのメンバーも登場。ぜひジャケットのアートワークとともに楽しもう。