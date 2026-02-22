G大阪が待望の初白星で勝ち点3奪取! 岡山に先制許すも…ヒュメット同点弾から南野遥海が逆転決勝ゴール
[2.22 J1百年構想WEST第3節 岡山 1-2 G大阪 JFEス]
J1百年構想リーグWESTは22日に第3節を行った。ファジアーノ岡山とガンバ大阪の対戦は、G大阪が2-1で勝利。8強入りを決めたACL2から中2日の試合となったが、今シーズンで初白星を手にした。開幕2試合はPK戦で負けていた岡山は、今シーズン初黒星を喫した。
試合が動いたのは前半14分。岡山はCKの場面でDF立田悠悟がDF中谷進之介のファウルを受け、PKを獲得する。キッカーを務めたFWルカオはGK東口順昭の逆を突き、先制点を挙げた。
追いつきたいG大阪は前半35分、流れるような攻撃で同点にする。中盤のMFイッサム・ジェバリが縦にパスを出し、PA手前のMF美藤倫がボールを受けながら反転して最前線にスルーパス。相手守備陣の裏に抜けたFWデニス・ヒュメットが右足ダイレクトで打ち抜き、ゴールに突き刺した。
前半は1-1のまま折り返す。ハーフタイムではG大阪が2枚替え。ジェバリとDF初瀬亮が下がり、FW南野遥海とMF奥抜侃志が出場した。
勝ち越したい岡山は後半14分に決定機。ルカオの落としからMF宮本英治が右足シュートを放つも、GK東口にセーブされる。こぼれ球をルカオが打つが、クロスバー直撃。その後の波状攻撃も東口に阻まれ、ネットを揺らすことはできなかった。
互いに交代カードを切っていくなか、G大阪は後半18分に美藤に代えて、MF山本天翔が入る。今季トップ昇格を果たしたルーキーがプロデビューを果たした。
後半31分、G大阪が試合をひっくり返す。中盤でMF鈴木徳真がボールを奪って縦にパス。MF山下諒也が左サイドからPA左に入り込む。右足シュートは相手守備陣に阻まれるが、こぼれ球に南野が反応。左足を振り抜き、今季初得点となる逆転ゴールを流し込んだ。
勝ち越したG大阪は後半39分に鈴木を下げ、筑波大から加入したDF池谷銀姿郎が途中出場でプロデビュー。残り時間をそのまま守り切り、開幕2試合はPK戦で一つ勝利していた百年構想リーグで90分での初白星を飾った。
