【2026年】ドコモ光公式プロバイダ「最大21万還元！OCNインターネット」VS 高額キャッシュバック「最大26万還元！GMOとくとくBB」プロバイダ違い徹底比較！キャンペーン/料金/速度など
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
IT系YouTuber・ネコさやが「【2026年】ドコモ光公式プロバイダ「最大21万還元！OCNインターネット」VS 高額キャッシュバック「最大26万還元！GMOとくとくBB」プロバイダ違い徹底比較！キャンペーン/料金/速度など」と題した動画を公開。ドコモ光の人気プロバイダである「GMOとくとくBB」と「OCNインターネット」を比較し、キャンペーン内容や料金、通信速度の違いから「後悔しない選び方」を解説している。
動画ではまず、両社のキャンペーン内容を比較。新規・乗り換えを含めた最大還元額は、GMOとくとくBBが最大26万円、OCNインターネットが最大21万円と、GMOに軍配が上がる結果となった。特にGMOは、動画限定のクーポンコードを利用することでキャッシュバックが増額される独自の仕組みがある。一方で、OCNも「Tier1」と呼ばれる世界規模のバックボーンに接続している点を強みとしており、ネコさや氏は「通信品質に自信を持っている印象」と評価している。
また、10ギガプラン利用時のWi-Fiルーターの取り扱いにも大きな違いがあることが判明した。GMOは月額190円という格安料金でレンタルが可能だが、OCNは優待価格での購入（6,780円～）となる。この点についてネコさや氏は、「初期費用をできるだけ抑えたい方はGMOとくとくBBのレンタルがおすすめ」としつつ、OCNでルーターを購入する場合の機種選びについても言及。「安定性が高くバランスの取れたバッファロー」などを推奨した。
最終的な結論として、高額キャッシュバックと初期費用の安さを重視するならGMOとくとくBB、Wi-Fiルーターを手元に残したい場合や通信品質の安心感を重視するならOCNインターネットを選ぶべきだと総括。自身の優先順位に合わせて選択することが重要だと締めくくった。
