この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

IT系YouTuber・ネコさやが「【2026年】ドコモ光公式プロバイダ「最大21万還元！OCNインターネット」VS 高額キャッシュバック「最大26万還元！GMOとくとくBB」プロバイダ違い徹底比較！キャンペーン/料金/速度など」と題した動画を公開。ドコモ光の人気プロバイダである「GMOとくとくBB」と「OCNインターネット」を比較し、キャンペーン内容や料金、通信速度の違いから「後悔しない選び方」を解説している。

動画ではまず、両社のキャンペーン内容を比較。新規・乗り換えを含めた最大還元額は、GMOとくとくBBが最大26万円、OCNインターネットが最大21万円と、GMOに軍配が上がる結果となった。特にGMOは、動画限定のクーポンコードを利用することでキャッシュバックが増額される独自の仕組みがある。一方で、OCNも「Tier1」と呼ばれる世界規模のバックボーンに接続している点を強みとしており、ネコさや氏は「通信品質に自信を持っている印象」と評価している。

また、10ギガプラン利用時のWi-Fiルーターの取り扱いにも大きな違いがあることが判明した。GMOは月額190円という格安料金でレンタルが可能だが、OCNは優待価格での購入（6,780円～）となる。この点についてネコさや氏は、「初期費用をできるだけ抑えたい方はGMOとくとくBBのレンタルがおすすめ」としつつ、OCNでルーターを購入する場合の機種選びについても言及。「安定性が高くバランスの取れたバッファロー」などを推奨した。

最終的な結論として、高額キャッシュバックと初期費用の安さを重視するならGMOとくとくBB、Wi-Fiルーターを手元に残したい場合や通信品質の安心感を重視するならOCNインターネットを選ぶべきだと総括。自身の優先順位に合わせて選択することが重要だと締めくくった。

YouTubeの動画内容

01:00

最大26万円対21万円、注目のキャッシュバック還元額比較
05:53

「工事費実質無料」の仕組みと解約時の注意点
09:58

10ギガ対応ルーターは「レンタル」か「購入」か
13:40

「Tier1」バックボーンを持つOCNの強みとは
15:16

コスパのGMOか品質のOCNか、重視するポイント別結論

関連記事

【2/24 10時まで】WiMAXキャッシュバックが大幅増額！最大85,400円もらう方法まとめ

【2/24 10時まで】WiMAXキャッシュバックが大幅増額！最大85,400円もらう方法まとめ

 新生活におすすめ！光回線ランキングTOP5

新生活におすすめ！光回線ランキングTOP5

 【戸建て/マンション】2026年引っ越しや新生活におすすめの光回線！月額料金安い＆高額キャッシュバックランキングTOP5！ドコモ光/ソフトバンク光/GMOとくとくBB光/NURO光/ビッグローブ光

【戸建て/マンション】2026年引っ越しや新生活におすすめの光回線！月額料金安い＆高額キャッシュバックランキングTOP5！ドコモ光/ソフトバンク光/GMOとくとくBB光/NURO光/ビッグローブ光
もっと見る

関連動画（外部リンク）

チャンネル情報

ネコさや【IT系OL YouTuber(社内SE)】_icon

ネコさや【IT系OL YouTuber(社内SE)】

YouTube チャンネル登録者数 2.54万人 216 本の動画
IT系の会社で働く現役会社員です。パソコン選定~設定~サポートまで1,500台以上の経験を生かし、パソコンやITに関する基礎知識から最新情報までわかりやすく発信していくチャンネルです。設定手順だけでなく「なぜその設定をするのか」も丁寧に解説し、自力でトラブル解決できる力が身につきます。
youtube.com/channel/UCq2xguAYOehb-HwJoQevrhQ YouTube