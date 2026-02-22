Image: KiTToSiN

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

自分の手で組み上げた木製バイクが、完成後は実際に走る。そんな“つくる楽しさ”と“動くうれしさ”を一度に楽しめるのが、ポーランド発の木製モデルキット「Cruiser V-Twin Limited Edition」。

天然木から切り出された全168個のパーツを、一つひとつはめ込んでいく工程そのものが心地よくて、気づけば没頭してしまいます。日本語の補助シートも付いているので、初めてでも手順を追いながら組み進めやすいセットです。

木製の歯車が連動してピストンまで動く

GIF: KiTToSiN

ゴムの力で自走可能なプルバック機構を搭載している「Cruiser V-Twin Limited Edition」には、タイヤの回転に連動して、V型2気筒エンジンのピストンヘッドが稼働するというギミックも。

GIF: KiTToSiN

フロントフォークが沈み込む様子まで再現された、リアルさがあるメカニカルな動きは、本当に木でできているのかと疑問を抱いてしまうほどの精巧さです。

限定カラー×木箱ディスプレイで、飾る喜びも格別

Image: KiTToSiN

本プロジェクトの「Limited Edition」には特別な塗装が施されており、深みのある光沢と上品なトーンで特別感を演出。

1/13スケールの迫力あるフォルムは、ナチュラルウッドならではの柔らかい素材感も相まって、独特な雰囲気を演出。デスクや棚に置いておけば、こだわりの室内空間にアクセントを与えてくれるでしょう。

パーツが収められていた木箱はそのままディスプレイ台として利用できますし、磁石式のフタはスライドして開閉し、小物入れとしても活用することができます。

没頭する時間も一緒に届けられる、記憶に残るギフトにも

GIF: KiTToSiN

スマホを置いて、休日にひとりで黙々と組み立てに没頭するもよし、家族やパートナーとワイワイ組み立てるもよし。約3時間の制作時間は、きっと贅沢なひとときになるはず。

暮らしを彩るインテリアとしての価値に留まらず、168個のパーツを組み上げる達成感も一緒に届けられるので、大切な人への贈り物にもピッタリだと思います。

自分の手で走らせることもできるという遊び心の詰まった「Cruiser V-Twin Limited Edition」は、木の温もりが感じられる精巧なウッドモデルです。

現在、machi-yaにておトクなプロジェクトを公開中となっていますので、ぜひ以下のリンク先をチェックしてみてください。

【自分で組み上げ】プルバック式で駆け抜ける！精巧ギミックが魅せるVツインバイク 12,601円 （超早割 約21％オフ） machi-yaで見る

>> 【自分で組み上げ】プルバック式で駆け抜ける！精巧ギミックが魅せるVツインバイク

Image: KiTToSiN

GIF: KiTToSiN

Source: machi-ya