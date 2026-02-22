Image: INIU

キティちゃんが自分の身長・体重をりんごで表現するのなら、モバイルバッテリーのサイズをマカロンの個数で表記したっていいんです。INIU（イニウ）のモバイルバッテリー「ポケットロケットP50」は、マカロン2個分の大きさです。

ほぼマカロン

大きさをマカロンで言いたくなる気持ちもわかるくらい、色味がマカロン。残念ながらマカロンみたいに丸くはないものの、それでも角のない柔らかいデザインでモバイルバッテリー界のマカロンです。手に持った画像を見ると、なるほどちょうどマカロン2個分。デコレーションに凝ったマカロンと比べると、むしろマカロン1つ分より小さいかも…。重さは160グラムなので、マカロンだとけっこう数が必要ですね。

Image: INIU

マカロンのフレーバー、じゃなくてカラバリは6色。ブルー・バニラ（白）・ピンク・パープル・ミントグリーン・黒。黒以外淡いカラーリングです。

マカロンなことに意識が向いてしまいますが、モバイルバッテリーとしては容量10,000mAh。日常使用はもちろん、旅行でも使える容量です。45W急速充電にも対応。

Source: INIU