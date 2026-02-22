山崎実業の新作は「自分、カットは失敗しないので」と言いたいラップケースだ
料理や食材にラップをかけるときにモタついて、グチャグチャに丸まって無駄にした…というストレスはひと昔前の話で、今は未然に防ぐアイテムが数多くあります。
ですが、「誰でも・どこでも・安全に・美しく」までがしっかりそろって快適に使える、と言えば、2月に発売された山崎実業（Yamazaki）の「マグネットラップケース タワー スライドカッター付き」 で決まりでしょう。
「スライドカッター」でノンストレス・安全にラップをカット
「マグネットラップケース タワー スライドカッター付き」は詰め替え用など市販のラップをセットして使えるケースで、ポイントはスライドカッター付きであるところ。
一般的なラップケースは手首をひねってカットするタイプが多いなか、スライダーを左右に動かすだけでカットが可能。これでラップがグチャグチャになったり、切り口を見失うイライラは起こりません。
また、刃が露出していないので、お子さんや年配の方でも安心して使えますよね。
ラップの取り出しスムーズ＆アルミホイルにも使えちゃう
さらなる便利ポイントは、本体底面のシリコーンゴムが滑りを防ぎ、両手で広げやすく、ラップの取り出しもスムーズなところ。
写真のように、食材の小分けなどにとても便利です。
しかも芯の幅に合わせて調節できるストッパー付きなので、ラップだけでなくアルミホイルやクッキングシートにも対応しているんです。
素手では切りにくいアルミホイルが、スライドカッターで「スーッ」と美しく切れてしまうわけですね。
強力マグネットによる「浮かせる収納」
山崎実業の得意技として、背面に強力なマグネットが付いているため、冷蔵庫の側面などにピタッと貼り付けて「浮かせる収納」ができるのも助かるポイント。調理スペースを占領せず、使いたい時にサッと手に取れます。
やはり滑り止めがいい働きをして、貼り付けたままラップを引き出してもズレにくい設計にもなっていますよ。
「マグネットラップケース タワー スライドカッター付き」で、ラップのカット時に起こり得るストレスを徹底的につぶしましょう！
