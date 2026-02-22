ミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケート・エキシビションが21日（日本時間22日）に行われ、団体で金メダル、男子8位のイリヤ・マリニン（21＝米国）が登場。演技後には感極まる表情を見せ、会場からはスタンディングオベーションが起きた。

まずは、団体で金メダルを獲得した米国チームの一員として登場。「We Will Rock You」の曲に乗り、バックフリップを披露すると、会場からは大歓声が沸き起こった。

そして、個人ではパーカーに太めのパンツとラフなコーデで登場。ラッパーNFの「FEAR」に乗せて、再びバックフリップを披露した。曲調に合わせて訴えるように滑り切り、演技後は感極まった表情を見せた。会場からはスタンディングオベーションが起きた。

フィナーレでもアダム・シアオイムファ（フランス）とともにバックフリップを披露した。

団体でSPとフリーの両方に出場して金メダル獲得に貢献。だが、続く個人戦ではSPで首位発進しながら、フリーでミスを連発し、8位にとどまっていた。

▼マリニン （今夜のパフォーマンスのメッセージは）五輪に向けて過去1年間感じてきた感情を表現した。とてもストレスフルで、人々からのプレッシャー、騒音、メディア、すべてが本当に大きかった。選手はそれを経験しなければならないし、すべてを乗り越えなけらばならない。五輪出場の機会に心から感謝しているし、これが最後ではない。これからもっと大きな計画が待っている。