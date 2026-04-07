グーグルは、新型Androidスマートフォン「Google Pixel 10a」を発表した。発売日は4月14日で、価格は128GBモデルが7万9900円、256GBモデルが9万4900円。日本限定モデル「Isai Blue」は5月20日に発売される。 標準モデルのカラーは、Lavender（ラベンダー）、Berry（ベリー）、Fog（フォグ）、Obsidian（オブシディアン）の4色。これに加え、日本限定モデルとして「Isai Blue（異彩ブル