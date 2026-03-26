暑さや汗による不快感が気になる季節にぴったりな、ニールズヤード レメディーズの限定セットが登場♡爽やかな香りでニオイケアができるデオスプレーと、ひんやり心地よい冷感ミストがセットになった、夏の必需品ともいえるアイテムです。持ち運びにも便利なポーチ付きで、お出かけやリフレッシュタイムにも大活躍。暑い季節を快適に過ごすための頼れる存在です♪ 夏限定ボディミストセット