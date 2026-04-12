◇パ・リーグ日本ハム3―6ソフトバンク（2026年4月11日エスコンF）試合前のミーティング。日本ハム・矢沢宏太（25）は、横尾打撃コーチからこう声をかけられていた。「走者がいない時、本塁打を狙って良い。ソロ本塁打で十分だから」。4月2日のロッテ戦（エスコン）以来、7試合ぶりに「1番」での先発出場。走者がいない1打席目から、強烈な先制パンチを放った。0―0で迎えた初回先頭。1ボールから上沢の150キロツーシー