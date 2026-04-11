チャットAIの普及に伴って、チャットAIに健康について相談する人も増えています。しかし、AIは完璧ではなく、不正確な情報を提示してくることもあります。スウェーデンのヨーテボリ大学の研究チームが「人間ならフェイクとすぐに分かる架空の病気に関する論文」を未査読論文としてインターネット上に公開した結果、AIが「実在する病気」としてユーザーへの回答に使用してしまう事例が確認されました。Scientists invented a fake d