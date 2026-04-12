大谷の活躍は、グラウンド上だけでなく、広告界にも衝撃を生んでいる(C)Getty Images2023年12月にドジャースと10年総額7億ドル（約1015億円＝当時のレート）の超大規模契約を締結して以来、スポーツ界全体でも稀有な存在として声価を高めている大谷翔平。その存在は球界内で重宝され続けている。【写真】世界一の女神たち！真美子さんら“MVP夫人3ショット”を見るその価値を何よりも物語るのは、圧倒的な収入力。スポーツビジ