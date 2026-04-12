現地４月11日に開催されたプレミアリーグ第32節で、13位ボーンマスが首位のアーセナルと敵地で対戦。２−１の勝利を飾った。この試合で先制点を奪ったのが、ボーンマスの19歳FWエリ・クルピだった。17分、左サイドからのアドリアン・トリュッフェルのクロスがディフレクションしたボールにファーサイドで反応。ダイレクトでネットを揺らしてみせた。 昨年の夏からボーンマスでプレーするクルピはこれで今季のリーグ戦10