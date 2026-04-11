トランプ米大統領（ゲッティ＝共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領は11日、日本や中国、韓国といった国々に言及して「世界各国のためにホルムズ海峡を一掃する作業を始める」と交流サイト（SNS）に投稿した。機雷除去などを念頭に置いているとみられる。トランプ氏は「驚くべきことに、各国は自らこの作業をする勇気も意思も持ち合わせていない」とも主張した。トランプ氏はたびたび、海峡の安全確保は日本など利用国