アニメ映画『名探偵コナン 隻眼の残像』が本日10日、日本テレビ系「金曜ロードショー」にて放送された。金曜ロードショーの公式Xでは作品の裏話が明かされ、コナン君のマフラーについて制作陣のこだわりが説明された。【画像】蘭姉ちゃんと密着で照れ！コナン君の蝶結びマフラーコナン君が蘭姉ちゃんからマフラーを首にかけてもらうシーンについて、公式Xでは「重原克也監督は『今回の舞台は冬なので、いつものコナンの蝶ネク