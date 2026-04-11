Photo: junior こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。キレイめなトートバッグはビジネスでも使いやすいですが、形状的にカゴ無し自転車との相性がいまひとつですよね。筆者も活用したいとは思うものの、安全運転に支障があるので避けていました。そんなジレンマを解決してくれたのが「トートリュクス」。上質なレザートートが3秒でリュックに切り替わ