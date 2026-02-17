この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「パクくんの東大留学」が、「【意外な真実】なぜ日本と韓国の街並みは全く違うのか？6つの理由を解説」と題した動画を公開。韓国出身で東京大学の博士課程に在籍するパクくん氏が、両国の街の風景が異なる6つの理由を、文化や社会構造の観点から解説した。



パクくん氏は、日本と韓国は見た目が似ていても「日常の作り方そのものがかなり違う」と指摘。その代表例として、まず韓国の「デモ文化」を挙げる。ソウルでは毎週末、数千人から数万人規模のデモが同時多発的に行われることがあり、パクくん氏はこれを「感情が街に出る社会」と表現。歴史的に「路上で勝ち取った記憶」が社会に刻まれていることが背景にあると分析した。一方、日本ではデモは稀で、警察によって生活空間と切り離されている点が対照的であると述べる。



次に、韓国の道路で高級外車が目立つ現象について「成功を見せたい人が多い社会」の表れだと解説。学歴や収入がステータスとなる韓国社会において、車は成功を伝える「一瞬で伝わる記号」として機能しているという。これに対し、日本では謙遜が美徳とされる・控えめであるといった国民性が車の選び方にも反映されているのではないかと考察した。



その他にも、韓国では「ガソリンスタンドみたいなもの」と表現されるほど日常に溶け込んだ低価格のテイクアウトコーヒー文化、大学合格祝いから政治的主張まで街に溢れる「横断幕」、宗教施設でありながら福祉コミュニティセンターの役割も担う「教会」の多さなどを挙げ、それぞれが日本の日常風景といかに異なるかを具体的に示した。



パクくん氏は、これらの違いに優劣をつけるのではなく、なぜそうなったのかという歴史的・社会的背景を考えることに価値があると語る。普段当たり前だと思っている自国の文化も、他国との比較によってはじめてその特異性や価値が見えてくる。動画は、街並みという身近なテーマから、日韓両国の社会や文化を深く理解する新たな視点を提供している。