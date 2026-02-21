CL¤Ç¤ÏÁ´ÌÇ´íµ¡¡Ä¥é¥Ä¥£¥ªOB¤ÎÌ¾Êª²òÀâ¼Ô¤¬¥»¥ê¥¨A¤Î¸½¾õ¤Ë¶ì¸À¤òÏ¢È¯¡Ö¥Ê¥Ý¥ê¤Ï£¶ÅÀ¤â¼è¤é¤ì¤¿¡×
¡¡¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊCL¡Ë¤Ç¶ì¶¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¥»¥ê¥¨AÀª¤À¡£¡¡¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥º¤Ç¥È¥Ã¥×£¸Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥¯¥é¥Ö¤Ï¡¢£´Âç¥ê¡¼¥°¤ÇÍ£°ì¤Î¥¼¥í¡£¤µ¤é¤Ë¥Î¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¥Õ¥§¡¼¥º¡¦¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¥æ¥Ù¥ó¥È¥¹¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ë¡¢¥¢¥¿¥é¥ó¥¿¤Î£³¥¯¥é¥Ö¤Ï¡¢Âè£±¥ì¥°¤Ï¤¤¤º¤ì¤â£²ÅÀº¹°Ê¾å¤ÇÇÔÀï¤òµÊ¤·¤¿¡£¥Ù¥¹¥È16¤òÁ°¤ËÁ´ÌÇ¤Î»öÂÖ¤¬¸½¼ÂÌ£¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¤³¤Î¾õ¶·¤ò¼õ¤±¡¢¥»¥ê¥¨A¤Î¸½¾õ¤Ë·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¥é¥Ä¥£¥ª¤ä¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥à¤Ç³èÌö¤·¡¢¸½ºß¤Ï²òÀâ¼Ô¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤òÇî¤¹¥Ñ¥ª¥í¡¦¥Ç¥£¡¦¥«¡¼¥Ë¥ª¤À¡£¡¡¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿¡Ø¥¹¥«¥¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¦¥¤¥¿¥ê¥¢¡Ù¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¡¢¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤ÎÏÃ¤Ï¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤ì¡£¤¢¤½¤³¤ÏÊÌ¼¡¸µ¤Î¥ê¡¼¥°¤À¡£²æ¡¹¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¡ÈÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡É¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¡Ê¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥º¤ÇÇÔÂà¤·¤¿¡Ë¥Ê¥Ý¥ê¤ÏPSV¤Î¥¢¥¦¥§¡¼¤Ç£¶ÅÀ¤â¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È»ØÅ¦¡£¥»¥ê¥¨A²¦¼Ô¤¬PSV¤Ë£²¡Ý£¶¤È´°ÇÔ¤·¤¿»ö¼Â¤ò°ú¤¹ç¤¤¤Ë½Ð¤·¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÂ³¤±¤¿¡£¡Ö¥Ê¥Ý¥ê¤¬¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤Ç¤É¤³¤Þ¤Ç¹Ô¤±¤ë¤«¤ÈÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ç¤âPSV¤Ë´°ÇÔ¤·¤¿¡£¤½¤ÎPSV¤Ï¥Ê¥Ý¥ê¤Ë¾¡¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¡¢Â¾¤Î£·»î¹ç¤Ç¤Ï¤ï¤º¤«£µ¥Ý¥¤¥ó¥È¤·¤«¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ºò¥·¡¼¥º¥ó¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ë¤Ï·è¾¡¤Ç¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¤Ë£µ¼ºÅÀ¤·¤¿¤±¤É¡¢10ÅÀ¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤âÉÔ»×µÄ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¥Ç¥£¡¦¥«¡¼¥Ë¥ª¤Î¶ì¸À¤Ï»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¼¡¤ÎÌ·Àè¤Ï¥í¡¼¥Þ¤Î¥¸¥ã¥ó¡¦¥Ô¥¨¥í¡¦¥¬¥¹¥Ú¥ê¡¼¥Ë´ÆÆÄ¤Ë¤â¸þ¤±¤é¤ì¤¿¡£¡¡¥¬¥¹¥Ú¥ê¡¼¥Ë¤Ï¡¢²ÃÆþ¸å£µ»î¹ç¤Ç£µÆÀÅÀ¤È¹¥Ä´¤Î¥É¥Ë¥¨¥ë¡¦¥Þ¥ì¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¡Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¥«¡¦¡Ë¥ô¥£¥¢¥Ã¥ê¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¡×¤È¾Î»¿¡£¤·¤«¤·¥Ç¥£¡¦¥«¡¼¥Ë¥ª¤Ï¡¢¡Ö¥Þ¥ì¥ó¤Ï27ºÐ¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÆÃÊÌ»ë¤µ¤ì¤¿Áª¼ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥Ó¥é¤Ç¤Ï¥ï¥È¥¥ó¥¹¤Î¹µ¤¨¤À¤Ã¤¿¤·¡¢Èà¤Î¤Û¤¦¤¬¾å¤À¡×¤ÈÎä¤ä¤ä¤«¤À¡£¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö£µ»î¹ç¤Ç£µÆÀÅÀ¤·¤¿¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¥ô¥£¥¢¥Ã¥ê¤ÎÌ¾¤ò½Ð¤¹¤Î¤«¡©¡¡Å·¹ñ¤Î·»¤Ø¥¥¹¤òÁ÷¤ë¤è¡£¤³¤ó¤Ê·Á¤ÇÌ¾Á°¤ò»ý¤Á½Ð¤µ¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ...¡×¤È¡¢¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤È¤ÎÈæ³Ó¤Ë¶¯¤¤°ãÏÂ´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¥¤¥¿¥ê¥¢¿ÍÁª¼ê¤Ï¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ³Æ¹ñ¤Î¥Ó¥Ã¥°¥¯¥é¥Ö¤Ë¤Ï¤Û¤È¤ó¤É°ú¤È´¤«¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢½½Ê¬¤Ê¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡×¤È¤â¡£¡¡ºòº£¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤òÍ«¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¹½À®¡ü¥ï¡¼¥ë¥É¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô¡Úµ»ö¡Û¡ÖµÏ¿Åª¤Ê°ÜÀÒ¶â¤È¤Ê¤ë¡×Ä¶Àä¥´¥é¥Ã¥½¤Î22ºÐÆüËÜÂåÉ½¤¬²¤½£Ä¶Ì¾Ìç¤ËÅÅ·â°ÜÀÒ¤«¡ª¸ø¼°¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ÈÀºÄÌµ¼Ô¤¬ÊóÆ»¡ª¥×¥ì¥ß¥¢¡õ¥Ö¥ó¥Ç¥¹¤Î¥¯¥é¥Ö¤È¤ÎÁèÃ¥Àï¤Ë