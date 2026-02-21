¡ÚNBA»î¹çÂ®Êó¡Û2026Ç¯2·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë ¥Ë¥åー¥ªー¥ê¥ó¥º¡¦¥Ú¥ê¥«¥ó¥º vs ¥ß¥ë¥¦¥©ー¥ー¡¦¥Ð¥Ã¥¯¥¹
¥Ë¥åー¥ªー¥ê¥ó¥º¡¦¥Ú¥ê¥«¥ó¥º vs ¥ß¥ë¥¦¥©ー¥ー¡¦¥Ð¥Ã¥¯¥¹
ÆüÉÕ¡§2026Ç¯2·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë
³«ºÅÃÏ¡§¥¹¥àー¥¸ー¡¦¥¥ó¥°¡¦¥»¥ó¥¿ー¡ÊNew Orleans¡Ë
ºÇ½ª¥¹¥³¥¢¡§¥Ë¥åー¥ªー¥ê¥ó¥º¡¦¥Ú¥ê¥«¥ó¥º 118 - 139 ¥ß¥ë¥¦¥©ー¥ー¡¦¥Ð¥Ã¥¯¥¹
¡¡NBA¤Î¥Ë¥åー¥ªー¥ê¥ó¥º¡¦¥Ú¥ê¥«¥ó¥ºÂÐ¥ß¥ë¥¦¥©ー¥ー¡¦¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤¬¥¹¥àー¥¸ー¡¦¥¥ó¥°¡¦¥»¥ó¥¿ー¡ÊNew Orleans¡Ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡Âè1¥¯¥©ー¥¿ー¤Ï¥Ë¥åー¥ªー¥ê¥ó¥º¡¦¥Ú¥ê¥«¥ó¥º¤¬¥êー¥É¤·38-33¤Ç½ªÎ»¤¹¤ë¡£
¡¡Âè2¥¯¥©ー¥¿ー¤Ï¥ß¥ë¥¦¥©ー¥ー¡¦¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤¬µÕÅ¾¤·65-71¤Ç½ªÎ»¤¹¤ë¡£
¡¡Âè3¥¯¥©ー¥¿ー¤ÏÎ¾¥Áー¥àÙÉ¹³¤·¤¿¤¬¡¢¤ï¤º¤«¤Ë¥ß¥ë¥¦¥©ー¥ー¡¦¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤¬¥êー¥É¤·96-103¤Ç½ªÎ»¤¹¤ë¡£
¡¡Âè4¥¯¥©ー¥¿ー¤Ï¥ß¥ë¥¦¥©ー¥ー¡¦¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤¬»î¹ç¤òÍÍø¤Ë±¿¤Ó118-139¤Ç½ªÎ»¤¹¤ë¡£
¡¡»î¹ç¤Ï¥ß¥ë¥¦¥©ー¥ー¡¦¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤Î¾¡Íø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Ãí¡ËÆü»þ¤ÎÉ½µ¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÆüËÜ»þ´Ö¤Ç¤ÎµºÜ
