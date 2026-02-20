第1話のTVer再生数が歴代最高を更新するなど、初回から好調が続く日曜劇場『リブート』。

妻殺しの疑いをかけられたパティシエ・早瀬陸（松山ケンイチ）が、自らの潔白を証明し真犯人を見つけようと、警視庁の悪徳刑事・儀堂（鈴木亮平）の顔に変えて生きる（リブート）する物語です。

改めて『リブート』に登場するキャストを一人ずつ紹介していきます。

合六陽菜子（ごうろく・ひなこ）…吹石一恵さん

６話で登場する合六亘（北村有起哉）の妻。

小５の長女・日葵（ひなた）、小３の長男・幸樹（こうき）の母で、家族思いの専業主婦。夫である合六の裏の仕事に関しては知らされていない。

陽菜子はあることがきっかけで儀堂と対面することになるが、事件にどのように関わっていくのか……。

吹石さんの９年ぶりのドラマ出演作となった日曜劇場『アンチヒーロー』（2024年放送）では、主人公に影響を与えた亡き検事役を印象的に演じ、大きな注目を浴びた。

今回は『アンチヒーロー』以来となるドラマ出演で２年ぶりとなる。

吹石一恵さんコメント

いくつもの「？？」が台本を読み進めていくうちに「！！！」となり、驚きと共に時が経つのも忘れて『リブート』の世界に入り込みました。

と同時に、この作品に参加できる幸せを噛みしめながら台本と向き合っていたことを今でも鮮明に記憶しています。

夫、合六亘が裏でどんなことをしているのか一切知らず、家族を大切にしてくれる優しい夫として愛している合六陽菜子を演じました。

私の出演したシーンは温かくて、とても和やかなものでした。

ただ…夫の裏の顔を知らない、とは言え、少し「あれ？」と思うシーンもあるかもしれません。

陽菜子の出演シーンも、是非ご注目ください！

鈴木亮平さんとご一緒させていただくのは今回が初めてでした。

私の出演シーンは６話でしたので、現場の雰囲気はもう出来上がっていて、鈴木さんが高い集中力を持ってこの『リブート』という作品と向き合われている様子を感じました。

熱いチームに参加させていただき初日から気持ちが高まりました。

特に、私から壁１枚隔てて撮影されていたあのシーン、早くリアルタイムで確認したいです。