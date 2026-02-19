『ニコニコ超会議』時給9000円のバイト発表 タイミーの冠協賛が決定
ドワンゴは19日、今年で15年目を迎える「ニコニコ」の超巨大イベント『ニコニコ超会議2026』（開催日：千葉・幕張メッセ 4月25日・26日）の企画や協賛出展企業などの情報を発表した。
【写真】めっちゃ楽しそう！コスプレや盆踊り…『ニコニコ超会議』の様子
『ニコニコ超会議2026』企画発表第1弾
■超ニコニコ盆踊り
ニコニコ超会議に集まったクリエイターやファン、会場へ訪れたユーザーなどがやぐらを囲み、ボカロ曲やアニソンなどジャンルを超えた音楽に合わせて一緒に踊る「超ニコニコ盆踊り」を今年も開催。ガイドダンサーがお手本を見せながら、初めてでも簡単に踊れる振付で実施する。
■超ボカニコ2026 Supported by タイミー
ボカロ音楽オンリーのライブステージを今年も開催。今年はタイミーの冠協賛が決定し、2つの超レアなスキマバイト企画を実施する。
・超ボカヲタ：超ボカニコに出演するボカロPのパフォーマンス中に、ステージ上で会場を盛り上げるレアバイト（募集人数4人、稼働時間1時間、時給9000円、チケット不要で超会議入場可）
・超ボカメコ：超ボカニコの記録写真撮影を行うレアバイト。指定の撮影エリアでボカニコを楽しみながら働ける（募集人数80人、稼働時間2時間30分、時給1250円、チケット不要で超会議入場可）
■超演奏してみた Supported by 大和コネクト証券
今年も大和コネクト証券の協賛が決定した「超演奏してみた」では、ニコニコ超会議の開場とともに約100人の演奏者が大合奏するオープニングイベント「ニコニコ大合奏」を開催。また、個人やユーザー同士でセッションを楽しむことができる「超ストリートセッション」では、ピアノに加えて新たにギター・ベース・電子ドラムを設置。当日は事務員G、紅維流星、蒼井刹那、ショボン、よみぃなどのゲスト出演も予定している。
■超歌ってみた
プロの音響・照明スタッフの演出のもと、抽選で選ばれたユーザーがステージで歌唱できる「超歌ってみた」。今年も人気のアニメ主題歌やアイドルソングをみんなで歌って踊って楽しめる「超ウルトラフィーバータイム」や、3月5日〜9日に開催する「歌踊コレ2026 Spring」で選ばれた実力派の歌い手が出演する「歌コレLIVE」、ゴム・ピコ・ぽこた・yonji、らむだーじゃん、Re:などレジェンド歌い手が集結する「ニコニコ再会議再会トークショー」（MC：湯毛、サブMC：なゆごろう）などを開催。
■超踊ってみた
踊ってみたが好きな人、興味がある人、気になっている人みんなが楽しめる定番企画「超踊ってみた」では、2日間で約42組がパフォーマンスを披露する「超踊ってみたライブ2026」や、その年のテーマソングに合わせてみんなで踊る「超踊ってみたオフ」、1時間耐久で踊り続ける「超連続踊ってみた」、踊ってみた楽曲メインのDJイベント「超踊ってみたDJ祭り」など人気企画が目白押しで開催。
・「超踊ってみたオフ2026」振付師：足太ぺんた、ありく、安藤未知、えまちゃんこ鍋、素直、ネス from REAL AKIBA BOYZ、ぽるし、まさと、まなこ、みずきちゃん、めーとる、わた
・「超連続踊ってみた」出演者：足太ぺんた、やっこ、わた
・「超踊ってみたDJ祭り」出演者：ネス from REAL AKIBA BOYZ、まなこ
・MC：あすぱら、SHIRAHAN、渚こうた
■超コスプレ Supported by ファミリーマート
ファミリーマートの協賛が決定した「超コスプレ」では、幕張メッセの会場内に設けられたコスプレ推奨エリアで撮影会や交流を楽しめるだけでなく、巨大な武器などコスプレアイテムを手に取って撮影などを楽しめる「自作コスプレアイテム体験コーナー」や、壊れた衣装の修復を行う「コスプレドック」、3年ぶりに復活した独立ステージ企画の実施も予定。
■超ヤバシティ2026 Supported by ペイディ
6人組ゲーム実況グループ「まじめにヤバシティ」によるブース「超ヤバシティ2026」を昨年に続き開催。今年は「お花見」をテーマとし、和菓子の販売や、会員限定プラットフォーム「まじめにヤバシティ GOGOGO（ごーごーごー）」内で毎週土曜21時に放送している「土曜21時のMAZI夜bar（まじやばー）」の公開放送を予定。進行役MCは、声優の大槻丈一郎。さらに、協賛が決定したペイディのブースも設置するなど、様々な企画を実施する。
■超ニコ四駆2026 Supported by 日本精工
通常ルール（タミヤ公認競技規則）を一切無視して速度やタイムのみを追求する「超ルール無用JCJCステージ」や、「製造業対抗ミニ四駆大会 ワールドカップ in 大阪・関西万博」優勝者のアズパカ氏が監修した3Dプリンター製のオリジナルコースで通常のミニ四駆とルール無用マシンが競い合う「超ルール無用スーパーグレートニコニコカップ」などの企画を多数展開。今年も日本精工(NSK)の協賛が決定し、高品質なベアリングを提供する。
「ニコニコ超会議2026」開催概要
【日時】 2026年4月25日（土）・26日（日）
【主催】 ニコニコ超会議実行委員会
【会場】 幕張メッセ（国際展示場1〜11ホール・イベントホール）
