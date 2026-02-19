この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

乾貴士「捻挫は怪我と思っていない」満身創痍の天才ドリブラーを支える身体操作 整体師も驚愕した“骨が出ている”右足首の真実

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「つのだ式関節整体 角田紀臣」が、「【足首の捻挫放置は危険】腫れが関節ズレを引き起こす!?乾貴士の身体を徹底検証」と題した動画を公開した。サッカー元日本代表の乾貴士をゲストに迎え、満身創痍の足首の状態や、プロアスリート特有の身体の使い方について深掘りしている。



動画冒頭、乾氏は自身の怪我について「手術は膝の1回だけ」と語るものの、現在は「右足首と腰」に不安を抱えていることを吐露。「骨も出てきていて、シーズン中は歩くのも痛いくらいだった」と、右足首の深刻な状態を明かした。それでも試合に出続ける理由について、後の場面で「捻挫は怪我と思っていない」「基本休みたくない」と語り、プロとしての凄まじい執念を覗かせた。



施術前のチェックで、角田氏は乾氏の座り方に着目。「つま先を中にしまう姿勢」をとっていることを指摘し、これは「後ろに倒れそうな骨盤を立てようとする無意識の防御反応」であり、腰が悪い証拠だと分析した。さらに角田氏は、多くのサッカー選手がベンチで姿勢を崩している中、「メッシ選手だけはめちゃくちゃ綺麗に座っている」という独自の観察結果を披露。「メッシがベンチで崩れているのを見たことがない」という角田氏の言葉に、乾氏も「見たことなかった、すごいですね」と驚きの表情を浮かべた。



その後、実際に右足首の状態を検証。「めちゃくちゃ腫れている」と角田氏が驚く中、乾氏は「テーピングが嫌い」で、普段は固定せずにプレーしていると明かす。角田氏は、関節がズレて周囲の組織が腫れることで可動域が制限されていると解説。次回の予告ではわずかな施術で「さっきのがない！すごいんやけど」と乾氏が即座に変化を実感し、目を丸くする場面を見ることができた。



天才的なドリブルで世界を魅了してきた乾氏だが、その体はギリギリのバランスで保たれていることが浮き彫りとなった本動画。トップアスリートの身体感覚と、それを支えるメンテナンスの重要性が詰まった内容となっている。