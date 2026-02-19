首・背中の負担が激減する!? 座る時に意識したい「坐骨の位置」とは？【疲れない！痛めない！体の使い方ビフォー・アフター手帖】

【姿勢の秘密】坐骨（ざこつ）を安定させる正しい座り方

座る姿勢も、考え方の基本は同じです（ここでは椅子に座り、背もたれにはもたれずに座ることを前提にしています）。

下図の坐骨の絵をご覧ください。後ろ側が広くなって、カタカナの「ハ」のようになっています。坐骨のどこに体重を乗せたら、安定するでしょうか。それは、ハの字の広い所です。

骨盤を立てて坐骨の広い所に体重を乗せると、背骨をスッと伸ばせます。重い頭も背骨の上でバランスが取れて、首、背中、腰への負担が少なくなります。

正しい場所は、徐々に坐骨の重心を後ろに下げながら探します。これを難しいという人も多いのですが、大抵、正しい場所よりも前に想定をしています。

ただ座りながらの作業では、どうしても上半身が前屈みになります。無理に良い姿勢を維持する必要はありませんが、度々、ニュートラルポジションに戻って負担を軽くしましょう。パソコンを使う作業は、モニターの位置を上げるなど工夫しましょう。

【出典】『疲れない！痛めない！体の使い方ビフォー・アフター手帖』著：小池義孝／イラスト：千葉さやか(Panchro)