¡Öº²¤¬È´¤±¤Æ¤ë¡×Æ£°æÁïÂÀ²¦¾¡¢ÅêÎ»Ä¾Á°¤Î¡ÈÀð»Ò²ó¤·¡É¤Ë¿´ÇÛ¤ÎÀ¼Â³¡¹¡Öµ¤»ý¤Á¤òÀÅ¤á¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤ë¡×¡Ö¤·¤ç¤ó¤Ü¤ê¡Ä¡×
¡¡¾´ý¤Î¡Ö°Ï¸ë¾´ý¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë ALSOKÇÕÂè75´ü²¦¾Àï¼·ÈÖ¾¡Éé¡×Âè4¶É¤Ç¡¢Æ£°æÁïÂÀ²¦¾¡ÊÎµ²¦¡¢Ì¾¿Í¡¢²¦°Ì¡¢´ýÀ»¡¢´ý²¦¡¢23¡Ë¤¬¸«¤»¤¿¡ÈÅêÎ»Ä¾Á°¤Î»Ñ¡É¤¬¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¤¯¤ë¤¯¤ë¤ÈÀð»Ò¤òÈô¤Ð¤¹°ìÉô»Ï½ª
¡¡¸¦µæ¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ç¤â¤¢¤ë±ÊÀ¥ÂóÌð¶åÃÊ¡Ê33¡Ë¤È¤Î¥·¥ê¡¼¥ºÂè4Àï¤Ï¡¢Ãæ½ªÈ×¤ÇÆ£°æ²¦¾¤¬¶ì¶¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤ëÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ºÇ½ªÈ×¡¢ÇÔËÌ¤ò³Ð¸ç¤·¤¿¤Î¤«¡¢Æ£°æ²¦¾¤ÏÂÐ¶ÉÃæ¤ËÃ¦¤¤¤Ç¤¤¤¿±©¿¥¤òºÆ¤ÓÃåÍÑ¡£¿È¤Ê¤ê¤òÀ°¤¨¡¢ÅêÎ»¤Î½àÈ÷¤ËÆþ¤Ã¤¿¤«¤È»×¤ï¤ì¤¿¤½¤Î»þ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¼ê¤Ë¤·¤¿Àð»Ò¤ò¡¢¼ê»ý¤ÁÌµº»ÂÁ¤Ë¤¯¤ë¤¯¤ë¤È²ó¤·»Ï¤á¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£»ëÀþ¤ÏÈ×¾å¤Ø¤È¸þ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¿¼¤¯ÆÉ¤ß¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ï¤Ê¤¯²ù¤·¤²¤ÊÉ½¾ð¡£¤¤¤Ä¤â¤ÎÎäÀÅ¤Ê»Ñ¤È¤Ï°ã¤¦¤½¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¡¢Ãæ·Ñ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¤â¤¶¤ï¤Ä¤¤¤¿¡£
¡¡ABEMA¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¤¦¤Ä¤í¤ÊÍÍ»Ò¤Ë¡Öº²¤¬È´¤±¤Æ¤ë¡×¡ÖÀð»Ò¤¯¤ë¤¯¤ë¡¼¡×¤È¶Ã¤¯À¼¤¬Â³½Ð¡£¤¢¤«¤é¤µ¤Þ¤Ë²ù¤·¤µ¤òÞú¤Þ¤»¤ë»Ñ¤Ë¡Öµ¤»ý¤Á¤òÀÅ¤á¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤ë¡×¡Ö¤·¤ç¤ó¤Ü¤ê¡Ä¡×¡Ö¤¢¤«¤óÀð»Ò¤ÇÍ·¤Ó½Ð¤·¤¿¡×¤È¡¢Æ°ÍÉ¤ò±£¤»¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤ÎÆ£°æ²¦¾¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡¡¡Ö¤Û¤ó¤È¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡×¡ÖÈ¿¾ÊÃæ¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤Î¤Û¤«¡¢¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç¤¹¡×¤È¡¢ÀäÂÐ²¦¼Ô¤¬¸«¤»¤¿ÄÁ¤·¤¤»Ñ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤â¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿ÍÍ»Ò¡£±ÊÀ¥¶åÃÊ¤È¤Î·ãÆ®¤ÎÎ¢¤Ç³À´Ö¸«¤¨¤¿¡¢¿Í´ÖÌ£¤¢¤Õ¤ì¤ë°ìËë¤¬¥Õ¥¡¥ó¤ÎÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢¾¡Íø¤·½é¤Î²¦¾Ã¥¼è¤Ë¡È²¦¼ê¡É¤ò¤«¤±¤¿±ÊÀ¥¶åÃÊ¡£²òÀâ¤Î¿¼±º¹¯»Ô¶åÃÊ¡Ê54¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¸å¼êÈÖ¤Ê¤¬¤éÂÐ³Ñ´¹¤ï¤ê¤ÎºîÀï¤¬¤¦¤Þ¤¯¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¾¯¤·¤º¤ÄÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤¬°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÁí³ç¡£¡Ö³Ñ´¹¤ï¤ê¤ÇÆ£°æ²¦¾¤ò°µÅÝ¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦±ÊÀ¥Ä©Àï¼Ô¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¶ð±¿¤Ó¤Ç¡¢¸«»ö¤Ê¾´ý¤À¤Ã¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÊABEMA¡¿¾´ý¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤è¤ê¡Ë