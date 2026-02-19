念願のウッドデッキへ繰り出した猫ちゃん。雪遊びを楽しむ愛らしい姿が反響を呼んでいます。話題の動画の再生回数は120万回を超え「好奇心旺盛で元気なネコちゃんですね」「肉球の足あと、かわいいだろうな」「自分の気持ちに素直でいいですよね」といったコメントが集まっています。

【動画：大雪の中、『外に出たい』と猛アピールする猫→ウッドデッキで遊ばせると…可愛すぎる瞬間】

念願の雪遊び！

Instagramアカウント「ちくわの日常」に投稿されたのは、雪遊びを楽しむ猫ちゃんの姿。窓際で飼い主さんに向かって鳴いているのは、猫の「ちくわ」ちゃん。外は雪が降っていますが、ちくわちゃんはウッドデッキに出たいとアピールしていたそうです。

ちくわちゃんのお願いに飼い主さんは根負け。ちくわちゃんは、雪が積もったウッドデッキへ。降ってくる雪を見上げて、キャッチしようと前足を伸ばす姿がとてもキュート！そして「ずぼっ」と足が埋まりながら、雪を楽しんでいたというちくわちゃんでした。

おもちゃを運んでアピール！

遊び盛りのちくわちゃんは、飼い主さんに遊んでほしいときは、おもちゃをくわえて持ってくるそうです。特にボール遊びが大好きで、ボールを投げると持ってきてくれるといいます。ただ、これはちくわちゃんが満足するまで続くのだとか。

雪の中を「ドヤ顔」で闊歩！

雪遊びが好きになったちくわちゃんは、雪に埋もれながら歩くことにも慣れたそうです。歩きながら飼い主さんを見たときの表情は「ドヤ顔」だったといいます。外での遊びに満足したら、ストーブのそばを離れず温まっているそうです。厳しい寒さの中でも、冬を全力で楽しむちくわちゃんでした。

投稿には「こんなに雪遊びするのねー！うちのは速攻帰ってきたって」「寒くないのかしら？うちの子たちはこたつの中です」「雪が好きなんだね。でも冷たかったね」といったコメントが寄せられています。

Instagramアカウント「ちくわの日常」では、ちくわちゃんが楽しく遊ぶ様子など成長の記録が投稿されています。

写真・動画提供：Instagramアカウント「ちくわの日常」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。