記者に「それは馬鹿げてる」　中国代表アイリーン・グーが“金メダル喪失”を問われて反論　不敵な笑みにNY紙も注目「失望したよう」【冬季五輪】

銀メダルを手にして笑みを浮かべるグー(C)Getty Images

思わぬ問いかけに黙っていなかった。

現地時間2月16日に行われたミラノ・コルティナ五輪フリースタイルスキー女子ビッグエアで、中国代表のアイリーン・グー（谷愛凌）は、179.00点のハイスコアを記録。惜しくもトップのメーガン・オールダム（カナダ）には及ばなかったものの、スロープスタイルに続く今大会2つ目の銀メダルを獲得した。

アメリカの名門スタンフォード大学に通う傍らで、年間2300万ドル（約36億3400万円）を稼ぐスーパーモデルとしても人気を博するグー。2019年6月に中国代表に転身して臨んだ前回の北京大会でも計3つ（金2個、銀1個）のメダルを手にしていた22歳は、自身2度目のオリンピックでも堂々たる活躍を見せている。

もっとも、ここまでは表彰台の頂点に立てずにいる。ゆえに海外の記者からは“カリスマ”に対して、厳しい問いが飛んだ。欧州全土にネットワークを持つドイツのスポーツ専門局『Eurosport』によれば、ビッグエア後の会見で、記者から「今大会のここまでの結果を『銀メダル2個を獲得できた』と捉えているか、それとも『金メダルを2個も失った』と捉えているか？」と問われたのだ。

これに対して、苦笑いか、はたまた苛立つ感情を抑え込んでいたのか。ニンマリと笑顔を浮かべたグーは、「私は史上最多のメダルを獲得した女性フリースタイルスキーヤー。それこそが答えだと思います」と断言。そして、こう続けている。