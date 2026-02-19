記者に「それは馬鹿げてる」 中国代表アイリーン・グーが“金メダル喪失”を問われて反論 不敵な笑みにNY紙も注目「失望したよう」【冬季五輪】
銀メダルを手にして笑みを浮かべるグー(C)Getty Images
思わぬ問いかけに黙っていなかった。
現地時間2月16日に行われたミラノ・コルティナ五輪フリースタイルスキー女子ビッグエアで、中国代表のアイリーン・グー（谷愛凌）は、179.00点のハイスコアを記録。惜しくもトップのメーガン・オールダム（カナダ）には及ばなかったものの、スロープスタイルに続く今大会2つ目の銀メダルを獲得した。
【動画】黒キャミ姿でくつろぎながら愛用品を語る、アイリーン・グーの素顔を見る
アメリカの名門スタンフォード大学に通う傍らで、年間2300万ドル（約36億3400万円）を稼ぐスーパーモデルとしても人気を博するグー。2019年6月に中国代表に転身して臨んだ前回の北京大会でも計3つ（金2個、銀1個）のメダルを手にしていた22歳は、自身2度目のオリンピックでも堂々たる活躍を見せている。
もっとも、ここまでは表彰台の頂点に立てずにいる。ゆえに海外の記者からは“カリスマ”に対して、厳しい問いが飛んだ。欧州全土にネットワークを持つドイツのスポーツ専門局『Eurosport』によれば、ビッグエア後の会見で、記者から「今大会のここまでの結果を『銀メダル2個を獲得できた』と捉えているか、それとも『金メダルを2個も失った』と捉えているか？」と問われたのだ。
これに対して、苦笑いか、はたまた苛立つ感情を抑え込んでいたのか。ニンマリと笑顔を浮かべたグーは、「私は史上最多のメダルを獲得した女性フリースタイルスキーヤー。それこそが答えだと思います」と断言。そして、こう続けている。
「オリンピックでメダルを獲得するというのは、全アスリートにとって人生を変える経験。それが5回も獲得するとなると何倍も大変になる。私にとっては、どのメダルを獲得するのも等しく大変なこと。だって周りの期待も高まるでしょう？
だから、言われている『2つのメダルを失った』というのは、ハッキリ言って馬鹿げている見方だと思います。とにかく私は自分が考える最高のスキーを見せて、文字通り誰も成し遂げていないことをやっている。だから、それだけでも十分だと思ってます。でも、聞いていただき、ありがとうございます」
時に批判に苛まれながらも、自らが信じる道を歩んできた。その自信からキッパリと物申したグー。一連の反論シーンは、各国メディアも大々的にクローズアップ。米紙『New York Post』は「失望したように笑った」と会見模様を描写。さらに『Eurosport』のフランス版も「記者に反論した彼女は、その問いを全く気に入っていなかった」と伝えた。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]