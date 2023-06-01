◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スノーボード 女子スロープスタイル決勝(大会13日目/現地18日)

ビッグエアとの2冠を狙っていた村瀬心椛選手は3位で悔し涙を見せました。

2位で迎えた3回目は会心の滑りで85.80をマークしますが、トップの深田茉莉選手に約2点届かず。「私は最大限の技を出し切って最後は絶対優勝しただろうなと思っていた」と確かな手ごたえがあったといいます。「皆さんの期待にこたえられなかったのがすごく悔しい。今まで出したことないベストのランを出せたので、そこは良かったかなと思いました」と悔しながらにコメントを残しました。

表彰式では笑顔をみせていましたが、インタビュー中には涙をこらえきれず。「出し切れたけど銅でよかったなって思っている。もっと強い姿を皆さんにお見せできると思うので、この4年もっと頑張って、今までにないくらい練習をしてこの悔しい思いを次のオリンピックにぶつけたいなと思います」と4年後の再起を誓いました。

▽結果金 深田茉莉 87.83銀 ゾイ・サドフスキシノット(ニュージーランド) 87.48銅 村瀬心椛 85.80