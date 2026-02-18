ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子ショートプログラム（SP）が17日（日本時間18日）に行われ、坂本花織は77.23点で2位発進。回転不足、エッジエラーを取られたものの、70点台後半の高得点で世界選手権3連覇女王の貫録を示した。

今季限りでの現役引退を表明している坂本は、27番滑走で五輪ラストSPを舞った。3回転ルッツ、ダブルアクセル、フリップ―トーループの連続3回転に成功。力強く拳を握ると、スタンドに投げキッス。クリーンな演技に見えたが、一部で回転不足やエッジエラーを取られた。それでも77.23点。金メダルを十分に狙える位置でフリーへ向かう。

ネット上のファンからは「回転不足！？どこが…？？？」「77.23！！！！回転不足取られたのが響いたな」「え？後半の3-3あれで回転不足なん？」「あれ回転不足なの？？」「なんで」「あのコンビネーションのどこが回転不足だっていうんだい！？！？」「は？コンボに回転不足？？？」と判定に驚きと疑問の声が寄せられたが、それ以上に坂本の強さが際立つ。

「回転不足とエッジとられて77は強すぎる」「77.23!!!!回転不足入ってもすごい！！」「アテンションも回転不足もGOEプラマイ相殺するの強過ぎる笑」と称賛の声が続々。「回転不足厳しめなんかな。みんな結構取られてるよな」と指摘する声もあった。

17歳の中井亜美が78.71点が首位。坂本が2位、アリサ・リウが76.59点の3位で続いた。4位には74.00点の千葉百音がつけている。



（THE ANSWER編集部）