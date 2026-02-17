Image: Alkosto

もし、ですよ。もし、これが本当に実現されたら、すっごくいいなと思います。とにかく使いやすそうなので。来週発表が期待されるSamsung（サムスン）のイヤホン新モデルGalaxy Buds4の話です。

フラットステムと平置きケース

日本時間で来週水曜日、2月25日27時（26日3時）に開催されるサムスンの新製品発表会Galaxy Unpacked。発表会の主役となるのは、フラッグシップスマホのGalaxy S26シリーズです。が、イヤホン新モデルとなるGalaxy Buds4を待っている人も少なくないはず。

Image: Alkosto

Galaxy Buds4はすでにけっこう噂が出ており、デザイン一新（AirPodsぽくなった）の前モデルからさらに変化。ステム部分がフラットになり、充電ケースなんて使用感そのものが変わる平置き収納になると言われています。その噂をそのまま後押しするように、コロンビアの小売店Alkostoが公式サイトで画像フライングしています（2/17お昼時点ではAlkostoサイトでまだ観覧可能）。

Image: Alkosto

ステム部分がフラットになると、ステムをぎゅっとしたりスワイプしたりがより操作しやすくなります。ケースの平置きデザインは、穴に収納するタイプよりもしまいやすい・落としにくいのではないでしょうか。

Galaxy buds4ではヘッドジェスチャーやAI機能追加が噂されており、また昨年リリースされたAirPods Pro 3を追随したヘルス機能が来るかにも着目されていますが、結局、日々の使いやすさってこういうことですよね。操作しやすい、落とさない。

噂・リークそのままの発表に期待しています。

Source: 9to5Google