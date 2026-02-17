FANTASTICS『ViVi』で8年目の貫禄を表現！ファッション番長・堀夏喜が一部ビジュアルをプロデュース

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

FANTASTICSが『ViVi』4月号増刊（2月20日発売）の表紙に初登場する。

■ソロインタビューでは各メンバーのメロい個性を深掘り

デビュー8年目を迎えるFANTASTICS。2月12日にリリースされた初のベストアルバム『Welcome to Sunshine』は多くのファンを夢中にしている。そんな彼らが『ViVi』表紙に、満を持して全員揃って初登場。

今回の特集では、春らしく爽やかで大人なレイヤードスタイルを着こなしたFANTASTICS。短い時間のなかでも求められたことを瞬時にポージングに落とし込み、クールな表情から彼ららしいファニーなポージングまで、8年目の貫禄を充分に表現した。

そして、全員表紙のスペシャルな撮影ということで、＃ふぁんたラボという設定で、様々な角度からFANTASTICSを研究。今まで見せたことのない細かいパーツのサイズや、性格が浮き彫りになる2択質問など、ここでしか読めないFANTASTICSの姿は必見だ。

さらに、ソロインタビューでは、今いちばんメロい男たちと題し、それぞれのメロい個性を深掘り。対談では、2026年に彼らが目指すもの、そしてベストアルバムについての素直な気持ちを語った。

なお、この撮影裏では、一部のビジュアルをファッション番長・堀夏喜がプロデュース。メンバーのことを誰よりも深く知る堀夏が、それぞれに合ったアイテムで撮影を行った。

■書籍情報

2026.02.20 ON SALE

『ViVi』2026年4月号増刊

■リリース情報

2026.02.12 ON SALE

FANTASTICS

ALBUM『Welcome to Sunshine』

